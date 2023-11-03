Alanyaspor´da Fatih Tekke dönemi başladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1,5 yılık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Fatih Tekke, "Elimizde sihirli değnek yok. Önce sıkıntılı bölgeden çıkmayı amaçlıyoruz" dedi.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Alanyaspor, teknik ekip değişikliğine gitti. Sivasspor yenilgisi sonrası istifa eden teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yerine Alanyaspor, 46 yaşındaki teknik adam Fatih Tekke ile el sıkıştı. Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde Fatih Tekke ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇAVUŞOĞLU: "FATİH HOCAM'I ANLATMAYA GEREK YOK"

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bilindiği üzere geçen günlerde Alanyaspor'da hoca ayrılığı olmuştu. Geçen bu süreç içerisinde transfer komitesi arkadaşlarımızla çalışmalarımız sürüyordu. Çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Fatih Tekke Hocam ile anlaşmış bulunmaktayız. Fatih Hocam'ı zaten anlatmaya gerek yok. Kendisini bildiğimiz biri. Geçmişte de çok keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Alanyaspor da başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem hocamıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" dedi.

FATİH TEKKE: "KISA SÜREDE ÇOK ŞEYİN DEĞİŞMESİNİ BEKLEMEK ÇOK AKILLICA DEĞİL"

Teknik adamlık kariyerine Alanyaspor'da devam edecek olan Fatih Tekke ise başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Dün gece Alanya'ya geldim ve bugün özellikle bir kez daha teşekkür ederim. Çok sevgi dolu, güven dolu bir ortam içerisinde sohbet ettik ve kısa sürede zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile yapabilecekleri çok şey olduğunu düşündüğünü söyleyen Fatih Tekke açıklamasına şöyle devam etti:

"Özellikle milli maçlar arasına kadar Galatasaray maçından önceki milli takım arasına kadar iki maçımız var. Üç gün sonra bir maç var. Bugün antrenman var. Öncelikle puan ve puanlar için bu iki maça farklı hazırlanmamız gerekiyor. Sonrasında oyun kimliği, oyun inşası... Bir plan içerisinde oynayacağız, kesinlikle olmazsa olmazım. Bakış açım futbola bu. Alanyaspor da buna alışık zaten. Hatta buradan çok önemli teknik adamlar da yetişti diyebiliriz. Bize güvensinler ama kısa sürede çok şeyin değişmesini beklemek çok akıllıca değil bence. Temkinli olacağız, puan ve puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşıp önce güvenli alanlarda sonrasında oyun kimliğimizle oyunun gücünü insanlara gösterebilmek istiyoruz. Oyunun gerçekliğine uygun oyunun kendisiyle ilgili düşünce tarzını, konuşma tarzını belki değiştirmeye çalışmak istiyorum. Bu benim antrenörlük de hedeflerimden biri."

"SİZE SİHİRLİ BİR DEĞNEK VAR DİYEMEM"

Fatih Tekke, Alanyaspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu belirtirken, "Çok acele etmeden size sihirli bir değnek var diyemem. Futbolda böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Oyuncularımın duygularını kısa sürede biraz daha yukarı, coşkusunu biraz daha yukarı taşımak amacındayız. Bunu yaparken de umarım nasibimizde puan ve puanlar çok olur. Sonrasında milli takım arası umarım yine sakatlıksız iyi bir 15 gün geçiririz. Sonrasında yavaş yavaş o istediğimiz, beklediğimiz, belirlediğimiz, belirleyeceğimiz oyun anlayışıyla taraftarımızın önünde oluruz. Ben iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.