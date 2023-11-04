Otobüs, kamyon ve TIR'lar 'teknik denetim ekibi'nin radarında JANDARMAGenel Komutanlığı'nın kurduğu 'teknik denetim ekibi', ilk uygulamalarını Antalya'da yaptı. Kente giriş yapan yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'ların tüm mekanik aksamları incelendi. Denetimlerde kusurlu bulunan araç trafikten men ediliyor.

JANDARMAGenel Komutanlığı'nın kurduğu 'teknik denetim ekibi', ilk uygulamalarını Antalya'da yaptı. Kente giriş yapan yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'ların tüm mekanik aksamları incelendi. Denetimlerde kusurlu bulunan araç trafikten men ediliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde hem trafik bilincini oluşturmak hem de mekanik sorunlar nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek için özel ekip kurdu. Jandarma personelinden oluşan 'teknik denetim ekibi', verilen eğitim sonrası 11 ilde görevlendirildi. İlk denetim, turizm kenti Antalya'da gerçekleştirildi. Döşemealtı ilçesi jandarma uygulama noktasında yapılan denetimde özellikle ağır tonajlı yük taşıyan kamyon, kamyonet ve TIR'ların yanı sıra yolcu otobüsleri denetlendi. Denetlenen araçlar arasında otomobiller de yer aldı.

NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Özel ekip durdurdukları araçların fren yağını, şanzımanda yağ kaçağı olup olmadığını, araç lastiklerinin basıncını ve lastik kanal derinliğini, sinyal, far, stop lambası gibi tüm aydınlatmalar, araçtaki yükün cinsinin yanı sıra, silecek suyunun olup olmadığına kadar birçok kriter teknik yönden inceleniyor. Kurallara uyulmaması halinde araç trafikten menediliyor.

Denetimde kamyonu yakından incelenen ve herhangi bir sorun olmadığı tespit edilen sürücü Cengiz Göz, uygulamanın yerinde olduğunu ve tüm araçların bu şekilde denetlenmesiyle kusurlu araçların yola çıkmayacağını söyledi.