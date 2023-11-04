Prof. Dr. Özkan: Domuzdan kalp naklinde deneysel çalışmalar hızlı geçildi ABD'dekiMaryland Üniversitesi'nde domuzdan kalp nakli yapılan iki hasta yaşamını yitirdi. Benzer çalışmayla uzun yıllardır ilgilenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "ABD'de yapılan işlemde insana kadar gelecek aşamada deneysel çalışmaların biraz hızlı geçildiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'dekiMaryland Üniversitesi'nde domuzdan kalp nakli yapılan iki hasta yaşamını yitirdi. Benzer çalışmayla uzun yıllardır ilgilenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "ABD'de yapılan işlemde insana kadar gelecek aşamada deneysel çalışmaların biraz hızlı geçildiğini düşünüyorum" dedi.

ABD´deki Maryland Üniversitesi´nde, domuzlardan alınan kalplerin ilki geçen yıl David Bennett (52), ikincisini de bu yılın başında Lawrence Faucette (58) adlı iki hastaya nakledildi. David Bennett ameliyattan iki ay sonra, Lawrence Faucette ise 40 gün sonra yaşamını yitirdi. Dünya tıp camiası tarafından yakından takip edilen iki operasyon, başarısızlıkla sonuçlandı.

Türkiye'de ise dünyada ilk yüz, kol, rahim nakilleriyle adını duyuran ve bu konuda dünya tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süredir bu konuda çalışma yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi, domuzdan kalp ve diğer organların nakliyle ilgili süreci titizlikle yürütüyor.

'DENEYSEL AŞAMALAR HIZLI GEÇİLDİ'

Hastaların neden yaşamını yitirmiş olabileceğine ilişkin süreci değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, nakil ameliyatlarının tamamının çok ciddi operasyonlar olduğunu, her aşamasının kendi içinde birçok disiplini barındırdığını söyledi. Kalp nakli gibi hayati bir operasyonda, insandan insana nakil işleminde dahi çok titizlikle davranıldığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta hayvandan yapılan bir nakil söz konusu. O nedenle işlemin daha çok deneye ve daha çok incelemeye ihtiyacı var. ABD'de yapılan işlemde insana kadar gelecek aşamada deneysel çalışmaların biraz hızlı geçildiğini düşünüyorum" dedi.

'SONUCUNU GÖRMEYE ÖMRÜMÜZ YETMEYEBİLİR'

Domuzun anatomik yapısının insana benzer olduğunu ve tıpta çok sık kullanıldığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, domuzdan alınan kalp kapakçıklarının halihazırda hastaların tedavisinde kullanıldığını, domuz bağırsağından da ameliyatta kullanılan ipliklerin oluşturulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, yapay organ ve domuzdan kalp nakli operasyonlarının geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Çalışmalar bizim üniversitemizde de devam ediyor. Önümüzde çok uzun yıllar var. Aşamalar devam ediyor, elbette süreç alıyor ama bunu bir yere kadar bizler getirebiliriz. Ama sonucunu görmeye sanırım ömrümüz yetmeyebilir. Çünkü çok komplike ve uzun yıllar deneylerle geçecek bir süreç."