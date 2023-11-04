Ünlü Top Model Frida Aasen'den mesaj var: Merhaba Türkiye
ANTALYA'dadüzenlenecek moda festivali kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' mesajı verdi.
ANTALYA'dadüzenlenecek moda festivali kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' mesajı verdi.
Antalya'da 15 Aralık´ta düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victorias Secret´in ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafı üzerine 'Merhaba Türkiye' yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki top model, İngilizce devam ederek, "Aralık´ta Antalya´da Dosso Dossi Fashion Show´da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi. Mesajının sonuna 'aşk' yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye´ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.
Festivali düzenleyen Hikmet Eraslan, 'Merhaba Türkiye' geleneğini Frida Aasen´le devam ettirdiklerini söyledi. Ülkenin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Türkiye´nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak `Merhaba Türkiye´ mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
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