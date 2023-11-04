Ünlü Top Model Frida Aasen'den mesaj var: Merhaba Türkiye

ANTALYA'dadüzenlenecek moda festivali kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' mesajı verdi.

Antalya'da 15 Aralık´ta düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victorias Secret´in ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafı üzerine 'Merhaba Türkiye' yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki top model, İngilizce devam ederek, "Aralık´ta Antalya´da Dosso Dossi Fashion Show´da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi. Mesajının sonuna 'aşk' yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye´ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.

Festivali düzenleyen Hikmet Eraslan, 'Merhaba Türkiye' geleneğini Frida Aasen´le devam ettirdiklerini söyledi. Ülkenin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Türkiye´nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak `Merhaba Türkiye´ mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.