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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival

        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son ayağı Antalya´da gerçekleşecek. Festivalle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezonun uzamasını hedefliyoruz. Sektör ve esnaf açısından da çok faydalı oluyor. Dopdolu etkinliklerle sezona veda edilecek ya da sezona hızlı giriş yapılmış olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:00
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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival
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        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son ayağı Antalya´da gerçekleşecek. Festivalle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezonun uzamasını hedefliyoruz. Sektör ve esnaf açısından da çok faydalı oluyor. Dopdolu etkinliklerle sezona veda edilecek ya da sezona hızlı giriş yapılmış olacak" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'daki etkinlikleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Festival, kentte 12 Kasım'a kadar 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivale 3 yıl önce başladıklarını ve her yıl il sayısını artırarak devam ettiklerini açıklayan Bakan Ersoy, "Festivalin amacı, vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmak, kültür sanat etkinliklerini artırmak, sanatçıya destek olmak ve festivalin yapıldığı şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkararak başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamak" diye konuştu.

        Bakan Ersoy, şehirleri belirlerken büyükşehir ve turizm potansiyelinin yüksek olması gibi kriterleri değerlendirdiklerini söyledi. Ersoy, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı dolayısıyla etkinlikleri de 100 güne yaydıklarını ve son günlerini de Antalya´da gerçekleştireceklerini söyledi.

        Etkinleri 2024 yılından itibaren çok daha geniş bir zaman aralığına yayacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, "İlkbaharda başlayıp, sonbaharda tamamlayacağız. Şehirlerin turizmlerinde düşük sezonuna, sezon öncesi ve sezon sonu dönemlerine denk getirmek istiyoruz, sezonun uzamasını hedefliyoruz. Sektör ve esnaf açısından da çok faydalı oluyor. Dopdolu etkinliklerle sezona veda edilecek ya da sezona hızlı giriş yapılmış olacak" diye konuştu.

        Festivalin uluslararası olması nedeniyle Kültür Yolu Festivali´ne yabancı kültür etkinliklerini de dahil etmeye başladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı etkinlikler bir yıl öncesinden belli oluyor, biz de öyle yapacağız. Çok daha doğru isimlerle, yabancı isimlerle uluslararası kimlik katarak festivale devam edeceğiz, programımızı bir yıl öncesinden açıklayacağız. 3 yaşından 80-90 yaşına kadar her kesime hitap edeceğiz" dedi.

        Antalya'daki festival için de zengin bir program hazırladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, kentteki arkeolojik kazı çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Kazılar için çok ciddi bütçe aktarımlarına başladık. Ören yerlerinde kazı yapıyoruz, çıkan eserleri ayağa kaldırmak için restorasyon yapıyoruz ve son olarak tanıtıyoruz. Kültür Yolu Festivali de üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Sadece bu yıl kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık. Kazı başkanlarına sınırlandırma yapmıyoruz, 'yeter ki çalışın' diyoruz. Kazı başkanları da yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

        Antalya Kültür Yolu Festivali, yarın başlayacak ve 12 Kasım'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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