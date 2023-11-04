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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:35
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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival (2)
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        `EFESANTİKKENTİ'NİN 60 YILLIK KAZI HACMİNİ 4 YILDA TAMAMLAYACAĞIZ´

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kent merkezindeki bir restoranda kazı çalışmaları, turizm sektörü, film, dizi, sinema sektörüne ilişkin bakanlığın yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili program başlattıklarını ve bu çalışmaların 144 kazı başkanı tarafından yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, 31 yabancı kazı başkanının da kazı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yabancı kazı başkanlarının çalışma yaptığı alanlara Türk uzmanların atandığını söyleyen Bakan Ersoy, "Çok ciddi ekipman, ekip ve finansman desteği sağlıyoruz bu uzmanlara. Yabancı kazı başkanlarına 'bize yıllık programlarınızı verin, diğer bölgeleri biz devralalım' diyoruz. Yoğun ekipmanla oradaki kazı çalışmalarını hızlandırıyoruz" dedi.

        Efes Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına ilişkin de açıklama yapan Bakan Ersoy, bölgede 60 yıldır devam eden kazı kapasitesini 4 yılda tamamlayacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

        "1860'dan bu yana kaza yapılır Efes Antik Kenti'nde. Şu anda yüzde 25'lik kısmı görünüyor. Gerisi hala toprağın altında. Hem kazı desteği, hem de restorasyon yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde son 60 yıllık kazı hacmini gelecek 4 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Bu kadar yoğun bir çalışma olacak. 1 milyar liralık bütçe aktardık. Proje arttıkça bütçe de artacak."

        Bakan Ersoy, turizm kenti Antalya'da 19 farklı noktada kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ve 14 kazı başkanlığına 2024 yılında 600 milyon liraya kadar bütçe ayırdıklarını söyledi. Bakan Ersoy, sinema, dizi ve film sektörüne Türkiye'nin ciddi oranda üretim yönünden katkı sunduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye'nin ikinci dizi film üretim merkezi olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Amerika'dan sonra ikinci sırada biz varsak o zaman pazar yeri de biz olmalıyız. Sektör de destek veriyor. 2025 yılı itibarıyla İstanbul'u dizi film sektörünün pazar yeri haline getireceğiz" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde nitelikli turist beklentisine de değindi. Kişi başı geceleme gelirinin 67 dolardan 5 yılda 100 dolara getirildiğini bildiren Ersoy, "Artık bu süreci de arttırmalıyız. İkinci 5 yıllık hedefimiz de 130 dolarlara taşımak olması lazım. Gerekli adımları da attık" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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