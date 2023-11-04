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        Falezlerden düştü, ekipler tarafından kurtarıldı

        ANTALYA'dafalezlerden düşen Resul Gök (58),  itfaiyenin halatla yanına inmesiyle kurtarıldı. Yaralı adamı kurtarma çalışmaları sırasında ise çalışmalara aldırış etmeyen bir başka kişi korkulukları aşıp falezler üzerinde gezindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:00
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        Falezlerden düştü, ekipler tarafından kurtarıldı
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        ANTALYA'dafalezlerden düşen Resul Gök (58),  itfaiyenin halatla yanına inmesiyle kurtarıldı. Yaralı adamı kurtarma çalışmaları sırasında ise çalışmalara aldırış etmeyen bir başka kişi korkulukları aşıp falezler üzerinde gezindi.

        Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı´nda meydana geldi. Parkta falezlerin olduğu bölümde oturan Resul Gök, bilinmeyen nedenle 15 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Gök'e önce seslenerek sağlık durumunu sordu. Hazırlıklarını yapan itfaiye erleri halatla Gök´ün yanına inerek kontrolünü yaptı. Resul Gök, halatlarla bağlanarak, itfaiye eri ile birlikte yukarı çekildi. Başında ve vücudunun farklı yerlerinde kanamalar olduğu görülen Gök, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Bu arada Gök'ü kurtarma çalışmaları sırasında, bir başka noktada ise korkulukları aşan bir kişinin tehlikeli noktada çalışmalara aldırmadan gezindiği görüldü. 

        Öte yandan çevredeki kişiler ise kurtarma çalışmalarını merakla izlerken, bazı kişiler ise cep telefonlarıyla kayıt aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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