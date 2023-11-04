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        Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi

        ANTALYA'nınKaş ilçesinde yangın çıkan teknenin kaptanı Ali Aslan (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:45
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        Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
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        ANTALYA'nınKaş ilçesinde yangın çıkan teknenin kaptanı Ali Aslan (32), hayatını kaybetti.

        Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'nda dün gece 'Dream A' adlı kamaralı tur teknesinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tekneyi saran alevler, vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından söndürüldü. Teknede yapılan kontrollerde Ali Aslan'ın yanmış cesedi bulundu. Aslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekne yangını ile ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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