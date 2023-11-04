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        Asker arkadaşları 37 yıl sonra içtimaya çıktı

        İZMİR'de1986-1991 yıllarında vatani görevini yapan 70 asker arkadaşı Alanya'da 10'uncu kez bir araya geldi. Etkinlikte sembolik olarak içtima alan asker arkadaşları, otelde aileleriyle konaklayıp hasret giderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:05
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        Asker arkadaşları 37 yıl sonra içtimaya çıktı
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        İZMİR'de1986-1991 yıllarında vatani görevini yapan 70 asker arkadaşı Alanya'da 10'uncu kez bir araya geldi. Etkinlikte sembolik olarak içtima alan asker arkadaşları, otelde aileleriyle konaklayıp hasret giderdi.

        İzmir Gaziemir Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Oto Bölüğü'nde 1986-1991 yılları arasında vatani görevini yapan 68 asker arkadaşı, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde bir araya geldi. Askerliklerini er olarak yapan 68 kişinin bu yıl 10'uncu kez bir araya geldiği etkinlikte o dönem komutanları olan 2 subay da yer aldı. 37 yıllık asker arkadaşları otelde aileleriyle konaklayıp tatil yaptı.

        İÇTİMA SEREMONİSİ İLGİYLE İZLENDİ

        Etkinlikte dönemin bölük komutanı Emekli Ulaştırma Binbaşı Mehmet Maraba'ya buluşmalarının anısına plaket verildi. Etkinlikte askerlik yaptıkları bölüğün adı yazılı tişört giyen asker arkadaşları, uzun süre sohbet edip hasret giderdi. Sonrasında futbol oynayan grup, eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe katılanlar şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okudu. Bölük komutanı Maraba'nın yaptığı sembolik içtima sonrası etkinlik sona erdi. Asker arkadaşlarının içtimasını otelde konaklayanlar ilgiyle izledi. 

        MARABA: HEPİNİZ SEÇİLMİŞ İNSANLARSINIZ

        Emekli Ulaştırma Binbaşı Mehmet Maraba, 37 yıl önce tanıştığı asker arkadaşlarıyla aile olduklarını belirtti. O yıllarda başlayan silah arkadaşlığının dostluğa dönüştüğünü anlatan Maraba, "37 sene sonra aynı duygu, sevgiyi, arkadaşlığı yaşıyoruz. Arkadaşlarımı görmekten mutlu oldum. Onları çok seviyorum. Temennimiz, sağlığımız el verdiği sürece arkadaşlığımızı kutlamak" dedi.

        `İYİ Kİ BU AİLENİN İÇERİSİNDEYİZ´

        Sacit Yılmaz ise "Sağlıkta, hastalıkta her zaman birlikteyiz. Herhangi bir arkadaşımızın birine bir şey olduğu zaman topyekun olarak yanında olmaya çalışıyoruz. Aile olduk. İyi ki bu ailenin içerisindeyiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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