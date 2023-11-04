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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:50
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        Antalya´da turizm sezonunu uzatacak festival (3)
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        TÜRKİYE'NİNİLKVE TEK NEKROPOL MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk ve tek nekropol müzesinin açılışını yaptı.

        Antalya Kültür Yolu Festivali açılışı öncesinde festival programı kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na ait Antalya Kültür Sanat'taki sergileri inceledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar'ın da eşlik ettiği Bakan Ersoy, daha sonra tarihi Kaleiçi semtini, Üç Kapılar'ı gezip turistler ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Ersoy, son olarak Doğu Garajı Semti'nde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek nekropol müzesinin açılışını yaptı. Bakan Ersoy, Nekropol Müzesi'ni ve sergilenen eserleri ve mezarları inceledi.

        'DÜNYADA BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR'

        Bakan Ersoy, nekropol müzesinin dünyada birçok örneğinin olduğunu söyledi. İspanya, Roma, Vatikan ve Bulgaristan'daki nekropol müzelerden örnek veren Bakan Ersoy, "Şimdi de Türkiye'de, Antalya'da nekropol müzemizi açmış olduk. Türkiye'nin ilk nekropol müzesi. M.Ö. 3'üncü 4'üncü yüzyılına M.S. 5'inci yüzyıla tarihlenen mezarlar var burada. 2008 yılında burada başlatılan inşaat kazısı sırasında mezarlara ulaşıldı" dedi.

        '866 MEZAR BULUNDU'

        2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kurtarma kazılarının ardından mezarların gün yüzüne çıkarıldığını da kaydeden Bakan Ersoy, "866 mezar bulundu. Nekropol Müzesi yapımına karar verildi. Geçen sene tamamlandı ve temmuz ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Antalya Müzesi'nden aktardığımız 400'den fazla da objemiz burada sergileniyor" dedi. Bakan Ersoy, Antalya'da müze çalışmalarının Süleyman Fikri Erten ile başladığını ve zamanla kurumsallaştığını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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