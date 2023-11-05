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        Çapraz nakil ile sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Halil Buğra: Organ bağışlayın

        MUĞLA'da2 aylıkken atrofik böbrek (böbrek boyutunun normalin altında olması) teşhisi koyulan Halil Buğra Çağdaş (4), Akdeniz Üniversitesi'nde çapraz nakil ile sağlığına kavuştu. Organ bağışı için de çağrı yapan Halil Buğra, "İyi ki nakil oldum. Organ bağışlayın. Ben iyileştim" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:35
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        Çapraz nakil ile sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Halil Buğra: Organ bağışlayın
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        MUĞLA'da2 aylıkken atrofik böbrek (böbrek boyutunun normalin altında olması) teşhisi koyulan Halil Buğra Çağdaş (4), Akdeniz Üniversitesi'nde çapraz nakil ile sağlığına kavuştu. Organ bağışı için de çağrı yapan Halil Buğra, "İyi ki nakil oldum. Organ bağışlayın. Ben iyileştim" dedi. 

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Sevim (34)- Burhanettin Çağdaş (37) çiftinin çocukları Halil Buğra Çağdaş'a, 2 aylıkken atrofik böbrek teşhisi koyuldu. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'ne yönlendirilen Halil Buğra, kadavradan nakil için sıraya girdi. Acil nakil olması gereken Halil Buğra'ya, babası Burhanettin Çağdaş böbreğini bağışlamak istedi. Kan grubundaki uyumsuzluk nedeniyle Burhanettin Çağdaş, kendi böbreğini bir başka hastaya vererek oğlunun çapraz nakil olmasını sağladı. 31 Ağustos 2021'de çapraz nakil olan Halil Buğra Çağdaş, sağlığına kavuştu.

        'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Nefroloji Polikliniği'ne kontrol için gelen Halil Buğra Çağdaş, "Nakil oldum. Doktor olmak istiyorum. Oyuncak oynamak istiyorum. İyi ki nakil oldum. Organ bağışla, hayat kurtar. Organ bağışlayın. Ben iyileştim" dedi.

        Baba Çağdaş da "Oğlum çapraz nakil ile böbrek nakli oldu. Şu an durumu iyi. Böbreğimi Mahmut Bey diye birine verdim. Eşim ile benim kan grubumuz uymadığı için onlar da böbreğini bizim çocuğumuza verdi. Önceden yemiyor, içmiyor, yürüyemiyor, konuşamıyordu. Şimdi ise yiyip içiyor, koşup oynuyor, arabalara biniyor. Önceden gelişimi çok kötüydü, boyu kısaydı" diye konuştu.

        'HAYAT KURTARMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakil için aylarca yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten baba Çağdaş, "7 ay boyunca buraya gelip, gittik. Organ verebilir miyiz diye birçok tahlilden geçtik. Akdeniz Üniversitesi, bu konuda çok iyi. Her tarafa gittik, çareyi burada bulduk. 31 Ağustos 2021'de nakil oldu. İlerde çocuğumun doktor olmasını isterim. Kendi işini, kendisinin görmesini isterim. Buraya devamlı gelip, gidiyoruz. Önceden çikolata yemek yasaktı, şimdi çikolata yiyebiliyor. Bol bol su içiyor. Yemesi, içmesi öncekine göre daha iyi. Herkesin organlarını bağışlamasını istiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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