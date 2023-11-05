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        Bakan Ersoy, karakolken bebek ve çocuk kütüphanesine dönüştürülen merkezi açtı

        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasıyken yenilenerek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne dönüştürülen merkezin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle 100 kütüphane açılışı hedeflediklerini ve 80'ini açtıklarını belirten Bakan Ersoy, "Yıl sonu itibarıyla 100'ü geçeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:20
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        Bakan Ersoy, karakolken bebek ve çocuk kütüphanesine dönüştürülen merkezi açtı
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        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasıyken yenilenerek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne dönüştürülen merkezin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle 100 kütüphane açılışı hedeflediklerini ve 80'ini açtıklarını belirten Bakan Ersoy, "Yıl sonu itibarıyla 100'ü geçeceğiz" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin Antalya ayağı için kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Döşemealtı ilçesinde önceleri Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu olarak hizmet veren ve yenilenerek 2 katlı kütüphaneye dönüştürülen Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, kütüphaneyi gezip, kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrenci, Ersoy'un çocuklarla birlikte kütüphane önünde beklemesini konu alan resmi hediye ederken, bir başka öğrenci ise bakana hitaben yazdığı mektubu kendisine verdi. Çocuklara teşekkür eden Bakan Ersoy, başka bir istekleri olup olmadığını sordu. 

        Bakan Ersoy, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bakanlık olarak bebek ve çocuk kütüphaneleriyle yeni bir proje olarak yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle 100 kütüphane açılışını hedeflediklerini ve 80'ini açtıklarını kaydeden Ersoy, "Yıl sonu itibarıyla inşallah 100'ü de geçeceğiz. 0-3 ve 7-14 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane burası. Oyun setleri ve kitaplar var bina içerisinde. Bahçesinde de oyun alanları ve atölyeler bulunuyor. Bütün mahallelerimizden bu şekilde kütüphane isteği geliyor" diye konuştu.

        Bakan Ersoy'un ziyaretine Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti. Bakan Ersoy, kütüphane açılışı sonrası Kepez ilçesinde bulunan DokumaPark alanını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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