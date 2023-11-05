Antalyaspor - Beşiktaş: 3-2

STAT:CorendonAirlines Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Bora Özkara

ANTALYASPOR: Helton Leite- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 82 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 82 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Buksa

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly (Dk. 46 Rosier), Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl (Dk. 59 Rebic), Chamberlain (Dk. 59 Muleka), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve Dk. 57 Jehezkel (Antalyaspor), Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 80 Muleka (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Buksa (Antalyaspor), Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rebic (Beşiktaş)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

30'uncu dakikada kendi yarı alanından topu sürükleyen Saric'in pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Bytyqi'nin ceza alanı dışından sert vuruşu yandan auta çıktı.

33'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın köşeye vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.

34'üncü dakikada arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri dönerken Salih Uçan'ın kafa vuruşu ise yandan auta çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanat ceza alanı içerisinde topu alan Salih Uçan'ın pasına tek vuruş yapan Cenk Tosun topu filelere yolladı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada sağ kanattan topu alarak ilerleyen Jehezkel, ceza alanı dışında bulunan Saric'e pasını verdi. Saric'in yay üzerinden sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top uzak köşeden filelere gitti: 1-1.

50'nci dakikada Bytyqi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Jehezkel, kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nu çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

54'üncü dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un vuruşu uzak direk dibinden auta çıktı.

57'nci dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortayı kontrol eden Jehezkel'in rakibini geçtikten sonra sağ ayağının içiyle uzak köşeye vurduğu top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-1.

64'üncü dakikada Rashica'nın sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Zainutdinov'un kafa vuruşunu Antalyaspor kalecisi güçlükle kontrol etti.

68'inci dakikada ceza alanı dışında Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Safuri'nin sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

80'inci dakikada sol kanattan Rebic'in altı pas içerisine yerden ortasına Muleka'nın sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Mücadele 3-2 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Adem AKALAN

2023-11-05 21:15:55