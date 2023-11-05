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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Şampiyonluğa iddiamız var

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:05 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:05
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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Şampiyonluğa iddiamız var
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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz" dedi.

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş´ı ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Boztepe, güzel bir zamanda göreve geldiğini söyledi. Çok gururlu olduklarını da kaydeden Boztepe, "Futbolcularımıza, taraftarımıza ve kendimize inandık. Her bir birey yüreğini, ciğerini ortaya koydu. Allah nasip ederse Ankaragücü ile performansımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Amaçlarının ligde kalmak olmadığını, hak ettikleri yere çıkmak olduğunu belirten Başkan Boztepe şöyle konuştu:

        "Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başaran bir Anadolu kulübü oluruz. Avrupa kupalarında oynayacağız ve Ziraat Kupası´nı inşallah evimize getireceğiz."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sinan Boztepe'nin açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Alparslan ÇINAR

        2023-11-05 22:05:02

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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