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        Düğün dönüşü kaza; 2 kuzen öldü, 1 ağır yaralı

        ANTALYA'dakamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti, Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. Düğün dönüşü yaşanan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın, kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:00
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        Düğün dönüşü kaza; 2 kuzen öldü, 1 ağır yaralı
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        ANTALYA'dakamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti, Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. Düğün dönüşü yaşanan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın, kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği ortaya çıktı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Antalya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 07 NJP 88 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetti, Hilmi Partal ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        '10 DAKİKAYA EVDEYİZ' TELEFONU

        Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen 2 kuzenin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kuzenlerin bir yakını, cenaze aracının yanına çökerek gözyaşı döktü. Kuzenler, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Düzağaç Çayır Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

        Öte yandan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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