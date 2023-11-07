Böbrek nakliyle hayata tutunan Esila'nın hedefi doktor olmak ANTALYA'dapolikistik böbrek rahatsızlığı bulunan Gülsüm Esila Akıl´a (11), 2019'da kadavradan bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu. Tek böbrekle yaşama tutunan Akıl, "Çocuk nefroloji doktoru olmak istiyorum. Benim gibi hastaları tedavi etmek istiyorum" dedi.

ANTALYA'dapolikistik böbrek rahatsızlığı bulunan Gülsüm Esila Akıl´a (11), 2019'da kadavradan bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu. Tek böbrekle yaşama tutunan Akıl, "Çocuk nefroloji doktoru olmak istiyorum. Benim gibi hastaları tedavi etmek istiyorum" dedi.

Gülsüm Esila Akıl, polikistik böbrek hastalığının ilerlemesi sonucu böbrek yetmezliği yaşadı. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavra sırasına giren Akıl, başvurudan 15 gün sonra kendisine uyumlu böbrek çıktığını öğrendi. 7 Haziran 2019'da kadavradan nakil yapılan Akıl, yeniden yaşama tutundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Nefroloji Kliniği'nde sık sık kontrole gelen ve okul birincisi olan Akıl, hayatını kurtaran doktorlar gibi çocuk nefroloji uzmanı olmak istediğini söyledi.

'ŞU AN SAĞLIKLIYIM, DEĞERLERİM ÇOK İYİ'

Gülsüm Esila Akıl, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Küçük yaşlarda kendisine polikistik böbrek hastalığı teşhisi konulduğunu belirten Akıl, "Başvuru yaptıktan 15 gün sonra böbrek çıktı ve nakil oldum. Gece 03.00 gibi hastaneye geldik, 06.00 gibi de nakil yaptılar. Saat 09.00 sıralarında komada uyandım. 2 gün yoğun bakımda, 8 gün serviste kaldım. Sonrasında eve geçtim. Şu an gayet iyiyim, sağlıklıyım. Sonuçlarım, değerlerim çok iyi" dedi.

NAKİLDEN SONRA BOYU UZADI, İDEAL KİLOYA ULAŞTI

Küçük yaşlarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle her şeyi yiyemediğini anlatan Akıl, "Diyet yapıyordum. Çocuklar şeker yerken ya da sınıfta bir şeyler dağıtıldığında çantama alıp, anneme veriyordum. Bu durum beni zorluyordu. Benim gibi hastaları gördüğümde karışık duygular yaşadım. Naklin hiçbir zorluğu, korkulacak hiçbir şey yok. Bir organ çalışmadığında diğer organları da etkiliyor. Bu durum sağlığınızı çok etkiliyor. Böbrek nakli olmadan önce 1,20 metreydim, bir anda 1,55 metreye çıktım. Kilo aldım. Küçükken çok zayıftım" diye konuştu.

'GÜZEL GÜNLER ELBET GELECEK'

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Akıl, "Çocuk nefroloji doktoru olmak istiyorum. Benim gibi hastaları tedavi etmek istiyorum. Çünkü onların durumunu daha iyi anlıyorum. O yüzden nefroloji okumak istiyorum. Böbrek nakli bekleyenler, sabırlı olsun. Güzel günler elbet gelecek. Gayet iyi olacaklarından eminim. Bağış yapmakta korkulacak hiçbir şey yok. Hatta anesteziden sonra hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sadece dikiş atılıyor ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir böbrekle de yaşanabilir. Organ bağışı, hayat kurtarır" dedi.