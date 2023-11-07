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        Çalınan otomobil bulundu; içinden peluş oyuncak çıktı

        ANTALYA'nınKepez ilçesinde çalınan otomobil Muratpaşa ilçesindeki boş arazide bulundu. Otomobilde eksik olmadığı belirlenirken, aracın ön göğüs kısmına bir peluş oyuncak koyulduğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:00
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        Çalınan otomobil bulundu; içinden peluş oyuncak çıktı
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        ANTALYA'nınKepez ilçesinde çalınan otomobil Muratpaşa ilçesindeki boş arazide bulundu. Otomobilde eksik olmadığı belirlenirken, aracın ön göğüs kısmına bir peluş oyuncak koyulduğu görüldü.

        Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde oturan ve otogarda çalışan Orhan Alaca (57), işten gelip otomobilini evinin önüne park etti. Alaca, dün öğle saatlerinde işe gitmek için evinden çıktığında aracının yerinde olmadığını gördü. Önce etrafa bakan Alaca, ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından çalınan aracın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ne girdiğini tespit etti.

        'AL SANA AYICIK DER GİBİ'

        Mahallede arama yapan ekipler, çalınan aracı 1176 Sokak'ta boş alanda park halinde buldu. Adrese çağrılan Alaca, aracını tespit ederek kontrol etti. Eksik malzeme olmadığını söyleyen Alaca, aracın ön tarafına ise peluş bir maymun bırakıldığını söyledi. Orhan Alaca, "Gece işten geldim, aracımı park ederek evime gittim. Sabah uyanıp, aşağıya indiğimde araç yoktu. Polisi aradım, karakola gidip, şikayetçi oldum. Oto hırsızlık ekipleri, kısa sürede aracımı buldu. Direksiyonun ön tarafına, sanki 'Al sana ayıcık' der gibi bir oyuncak bırakmışlar" dedi. İnceleme sonrası araç, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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