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        2 kuzenin öldüğü kazada ağır yaralanan arkadaşları da öldü

        ANTALYA'dadüğündendönen kuzenler Murat (22) ile Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan arkadaşları Hilmi Partal (18) da yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:25
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        2 kuzenin öldüğü kazada ağır yaralanan arkadaşları da öldü
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        ANTALYA'dadüğündendönen kuzenler Murat (22) ile Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan arkadaşları Hilmi Partal (18) da yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. yönetimindeki 07 NJP 88 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetti, arkadaşları Hilmi Partal ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen 2 kuzenin cenazeleri, dün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Hilmi Partal ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Partal'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Manavgat ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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