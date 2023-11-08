Depremzede kadınlar, Hatay'ın yöresel ürünlerini dünya pazarına taşıyor

DEPREMDEyakınlarını ve işlerini kaybeden Hataylı kadınlardan oluşan kooperatif, kentin yöresel ürünlerini dünya pazarına taşıyor. Antalya'daki Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açan kadınlar, uluslararası zincir marketlerle 6 aylık anlaşma yaparak Hatay'ın coğrafi işaretli ürünlerini raflara taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki depremde çok sayıda bina çöktü, enkaz altında kalan binlerce kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir yandan yeni konutlar inşa ediliyor diğer yandan kentin depremle birlikte büyük zarar gören ekonomisi yeniden canlandırılmaya çalışılıyor.

Yıkılan binaların altında yakınlarını yitiren, acılarını yaşadıktan sonra da işlerinin başına dönerek Hatay'ın tescilli ürünlerine sahip çıkan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK) kadınları, yöresel ürünlerini tanıtmak ve Hatay'a destek olmak için Antalya'ya geldi. Bu yıl, 'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla 12'ncisi düzenlenen YÖREX'te stant açan kadınlar, hem el emeği ürünlerini sergiledi hem de üst düzey katılımcılarla ikili görüşmeler yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda büyük market zincirleri ve e-ticaret siteleriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerden de kadınlar kooperatifine sevindirici haber geldi. Hataylı kadınların elinden çıkan yöreye ait tescilli ürünler, uluslararası boyutta ticari faaliyet yürüten marketin raflarında yer alacak.

HAZEK Kadın Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu, Hatay'ın dünyaya nam salan zahterli çörek, halhalı zeytini, geyikboynuzu biberinden yapılan biber reçeli, kömbeler, şekerli kahkeleri, tuzlu yoğurdu ve kış kabağını başka bir coğrafyada yapmanın mümkün olmayacağını söyledi. Depremin ardından bölgeden ayrılan çok sayıda insanın yöresel ürünlere ulaşmak için kendilerini aradığını kaydeden Ayvazoğlu, zahter başta olmak üzere birçok yöresel ürüne yoğun talep olduğunu söyledi. Ayvazoğlu, deprem sonrası Hatay'da üretici sayısının azaldığını belirtirken, daha çok üreterek ayağa kalkabileceklerini kaydetti. Başkan Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'da üretici sayısı yaşanan olaylar nedeniyle azalınca ürünlerimizin vatandaş tarafından özleneceğini düşünerek binlerce kavanoz ürettik her bir üründen. Fuarda e-ticaret ve zincir marketlerle birebir görüşme imkanımız oldu. Bizim kendi çabamızla birebir görüşme imkanımız yoktu ama burada uzun uzun görüşme fırsatı bulduk. Hatay'a ait ne kadar ürünümüz varsa buraya getirdik. Hatay'da işsiz kadın kalmayıncaya kadar var gücümüzle uğraşacağız. Fuar sayesinde büyük market zincirleri ve e-ticaret siteleriyle 6 aylık iş anlaşması yaptık. Biz kadınlar, coğrafi işaret üreticisiyiz."

Hataylı kadınların ikili görüşmelerine destek sunan TOBB Reel Sektör ARGE ve Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman Aslı Parmak da TOBB organizasyonuyla ikili görüşmelerin fayda sağlamasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Parmak, fuarın yoğun katılımla geçtiğini ve coğrafi işaretli ürünlere özel ilgi gösterildiğini sözlerine ekledi.