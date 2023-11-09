Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turizmci ara tatilden umutlu: Geçen yıla oranla yüzde 20 artış var

        ANTALYA'dasezon sonuna yaklaşıldığı günlerde turizmcinin gözü, ara tatilde hareketlilik oluşturacak yerli turistte. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte geçen yılki ara tatil turizm hareketliliğine oranla yüzde 20 artış var. Yerli turist, kentte kişi başı geceliği 2 bin ile 5 bin lira arası tatil yapabilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmci ara tatilden umutlu: Geçen yıla oranla yüzde 20 artış var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dasezon sonuna yaklaşıldığı günlerde turizmcinin gözü, ara tatilde hareketlilik oluşturacak yerli turistte. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte geçen yılki ara tatil turizm hareketliliğine oranla yüzde 20 artış var. Yerli turist, kentte kişi başı geceliği 2 bin ile 5 bin lira arası tatil yapabilecek.

        Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı turizm tesislerine gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor. 2019 yılında tüm zamanların turizm rekorunu kıran kente, bu yıl 16 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan gelen tatilcilerin çoğunlukta olduğu kentte iç pazarda hareketli günler yaşıyor.

        Deprem ve genel seçimlerin turizm sezonunun ilk dönemlerine denk gelmesi nedeniyle sezona geç giriş yapan turizmciler, havanın mevsim normalleri üzerinde sıcak seyretmesinden dolayı sezonun uzayacağı öngörüsünde bulundu. Kasım sonu, aralık ayı ortalarına kadar uzayacak sezonda ara tatil ve sömestir tatilini de fırsat bilen 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, butik oteller gözünü iç pazara çevirdi. 16 milyon turistin yüzde 20-25'inin yerli turistin oluşturduğunu anlatan turizmciler, yerli tatilciyi 'can simidi' olarak nitelendirdi.

        'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 15- 20 ARTIŞ VAR'

        Ara tatil resmi olarak 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Ancak 10 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonları da dahil edilince okullar 9 gün tatil olacak. 2023-2024 yılı ara tatilinde turizm sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, sezonun uzadığını, turizmcilerin bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Ekim ayından itibaren iç pazarın Antalya'daki tesisler için en düşük sezon olduğunu kaydeden Saatçioğlu, "Geçen sene de ara tatilde az miktarda iç pazarda hareketlenme oldu. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 15-20'lik artış var. Ancak bu artışı gözümüzde çok büyütmememiz lazım. Çünkü bu aylar sezonun zaten en düşük dönemidir" dedi.

        KİŞİ BAŞI GECELEME MALİYETİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

        Saatçioğlu, otellerde 20-30 odası dolu olanın ara tatille birlikte 40 odaya kadar çıkacağını kaydetti. Otellerin giderinin arttığını ve geceleme ücretlerinde artış yaşandığını kaydeden POYD Başkan Yardımcısı Saatçioğlu, "Erken rezervasyon dönemlerini iyi değerlendirmek lazım. Yüzde 25-30 oranları herkes için çok iyi oranlar. Net bir rakam söylemek çok zor ancak en düşük 2 bin liradan 5 bin liraya kadar kişi başı ücret ödeniyor" dedi.

        Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da sezon sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Kemerli turizmcilerin işinin biraz daha zor olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'na mesafesi nedeniyle Kemer'in sezon sonunda çok tercih edilmediğini kaydeden Yorulmaz, "Antalya kent merkezinde hareketlenme olacağını görüyorum. Şehir merkezine yakın otellerin hem Avrupa hem de iç pazar açısından dolulukları yüksek. Şehirde yapılacak aktiviteler de var. Ciddi bir turist sayısı bekliyoruz" dedi.

        Yorulmaz, yerli tatilcinin bu yıl farklı dönemlerde çok fazla tatil yaptığını, ara tatille birlikte 4'üncü dönem tatil olacağını, buna da ekonomik koşullar nedeniyle turistin sıcak bakmayacağını düşündüğünü söyledi.

        KEMER'DEKİ OTELLERİN YARIDAN FAZLASI YERLİ TURİSTLE DOLU

        Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı ve ilçedeki bir otelin genel müdürü Dinçer Sarıkaya ise ilçedeki otellerin birçoğunun sezonu sonlandırıp tesisleri kapattıklarını söyledi. Sarıkaya, "Bütçe geliri anlamında hedeflere yaklaştık. Şu dönemde Kemer'deki otellerin yüzde 50'ye yakını kapandı" dedi. Kemer'deki açık otellerin yüzde 75 oranında dolu olduğunu ve yüzde 50'sinin iç pazar olduğunu kaydeden Sarıkaya, "4 kişilik aileler için çeşitli fiyat çalışmaları var. Çocukları ücretsiz düşünürken kişi başı 4-5 bin liraya bölgede tatil yapabilirler" diye konuştu.

        YAZDAN KALMA GÜNLER

        Kentte hava sıcaklığı da yaz günlerini aratmayacak seviyede mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Tatil planı yapanların en çok dikkat ettiği konuların başında gelen güneşli gün ve deniz suyu sıcaklığı ile ilgili Antalya, gündüz güneşli, akşamları ise serin havayı yaşıyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 25 derece deniz suyu sıcaklığının ise 25-26 derece olması öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!

        Benzer Haberler

        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Ebru Mapping gösterisi yapıldı
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Ebru Mapping gösterisi yapıldı
        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden...
        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden...
        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti
        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti
        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:
        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:
        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim
        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi