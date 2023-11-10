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        Türk Yıldızları'ndan 'Ata'ya Saygı' uçuşu

        ANTALYA'da,Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:30
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        Türk Yıldızları'ndan 'Ata'ya Saygı' uçuşu
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        ANTALYA'da,Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde farklı etkinliklerle anılıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da Konyaaltı Sahili'nde 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş erken saatlerde sahil bandını ve çevresini doldurdu. Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 

        Uçaklar kimi zaman ise birbirlerine yakın geçişler yaparken, sahile yakın uçuş yapan bir uçağın pilotu sahildeki vatandaşlara el salladı. Türk Yıldızları'nın gösterisine bazı vatandaşlar da denizde tekneleriyle ortak oldu. Denizde 'salma dairesi' çizen tekneler ile Türk Yıldızları'nın aynı kareye girdiği anlar, güzellik oluşturdu. Gösterinin sonunda ise uçaklarla havada kalp şekli çizildi. 

        29 Ekim'de Ankara'da olduğunu anlatan Sude Toran, "10 Kasım'da Antalya'da Türk Yıldızları'nın gösterisiyle çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi, çok beğendim" dedi.

        5 yaşındaki oğlu Yavuz ile gösteriyi izleyen İzlal Kübra, "Çocuğumla birlikte gelip gördüğüm için çok mutluyum. Yavuz da maketle uçak yapar. Türk Yıldızları'nı da çok sever" diye konuştu. Elinde maket uçakla gösteriyi izleyen Yavuz ise gösteriyi çok beğendiğini, uçakları çok sevdiğini ve izlerken hiç korkmadığını anlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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