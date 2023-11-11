Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
ANTALYA'nınAlanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'nınAlanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Alanya ilçesinin 30 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 12.05'da oldu. Yerin 89 kilometre derinliğinde olan deprem, Alanya merkez ve çevre ilçelerde hafif hissedildi.
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