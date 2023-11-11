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        Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

        ANTALYA'nınAlanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:28
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        Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Alanya ilçesinin 30 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 12.05'da oldu. Yerin 89 kilometre derinliğinde olan deprem, Alanya merkez ve çevre ilçelerde hafif hissedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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