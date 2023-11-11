Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nınAlanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Alanya ilçesinin 30 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 12.05'da oldu. Yerin 89 kilometre derinliğinde olan deprem, Alanya merkez ve çevre ilçelerde hafif hissedildi.