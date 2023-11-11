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        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da gösteri

        TÜRKHava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Pilotların nefes kesen gösterisini izleyen binlerce kişi alkışlayarak karşılık verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:50
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        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da gösteri
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        TÜRKHava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Pilotların nefes kesen gösterisini izleyen binlerce kişi alkışlayarak karşılık verdi.

        Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları dün gerçekleştirdiği 'Ata'ya Saygı' uçuşunun ardından bugün de Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş öğle saatlerinde sahil bandını ve çevresini doldurdu. Kent merkezi üzerinden sahile doğru manevralar yapan uçakları izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. 

        Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Zaman zaman birbirlerine yakın geçişler yapan pilotların yaptığı hareketlere, sahildeki vatandaşlar da alkışla ve ellerindeki bayrakları sallayarak karşılık verdi. Pilotlar alçak uçuşlarla sahili adeta kırmızı beyaza boyarken, gösterinin sonunda ise kalp işareti çizdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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