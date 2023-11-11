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        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:28
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        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        Alanya'dacipindekipara dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dmytro C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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