Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Alanya'dacipindekipara dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dmytro C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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