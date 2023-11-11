Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-3

STAT:AlanyaOba

HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Richard (Dk. 77 Leroy Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 86 Anderson), Novais (Dk. 77 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 46 Sisto), Cordova

GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N´Koulou, Djilobodji, Morais, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp (Dk. 78 Jevtovic), Maxim (Dk. 90 İlker Karakaş), Gradel (Dk. 78 Riascos), Dragus (Dk. 88 Bikel)

GOLLER: Dk. 45+8 Maxim, Dk. 45+10 Dragus, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Augusto (Alanyaspor) - Maxim (Gaziantep FK)

Süper Lig´in 12´nci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK´ya 3-0 mağlup oldu.

12´nci dakikada Gaziantep FK'nın atağında Morais'in gönderdiği pasla ceza sahasına girerek topla buluşan Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

13´üncü dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Dragus'un pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

28´inci dakikada Alanyaspor´un merkezden geliştirdiği atakta Novais´in pasıyla ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Eduardo´nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita´da kaldı.

45+3´üncü dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK penaltı vuruşu kazandı.

45+8´inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Gaziantep FK´da penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Maxim´in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

45+10´uncu dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran uzaklaştırmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, topu boş kaleye gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk devresi Gaziantep FK´nın 2-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Cordova'nın kafa vuruşu üst direkten az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada Efecan Karaca'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Balkovec'in şutu az farkla auta çıktı.

90+5'inci dakikada Gaziantep FK farkı 3'e yükseltti. Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında Riascos, attığı çalımlarla ceza sahası içerisine kat ederek meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 0-3.

Karşılaşma konuk ekip Gaziantep FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

2023-11-11 18:28:52

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