Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti

ANTALYASPOR'unBrezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın kazada yaralanan oğlu Davi Pereria'nın (4) ardından, kayınpederi İtalyan Walter Tilatti (65) de 66'ncı günde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tilatti'nin cenazesi, İtalya'ya gönderilecek.

Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

NALDO'NUN OĞLU 40 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp onu, bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Davi Pereria, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşamını yitirdi. Davi Pereria'nın cenazesi, götürüldüğü İspanya'nın Barselona şehrinde toprağa verildi.

KAYINPEDERİ DE YAŞAKMINI YİTİRDİ

Naldo Pereria'nın kayınpederi Walter Tilatti de bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde kazadan 66 gün sonra hayatını kaybeden Tilatti'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna getirildi. Futbolcu Naldo Pereria, eşi Alexandra Nardy ve kayınvalidesi, sabah saatlerinde morga geldi. Cenazeyi teslim alan Naldo Pereria ve ailesinin çok üzgün olduğu görüldü. Walter Tilatti'nin cenazesinin İtalya'ya gönderileceği öğrenildi.

ANTALYASPOR'DAN NALDO'YA BAŞSAĞLIĞI

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acını paylaşıyoruz Naldo. Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.