Otomobil, duvara çarptı: 2 ölü

ANTALYA´da,iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi´nde meydana geldi. Ali Güneş´in kontrolünü yitirdiği 07 VAH 43 plakalı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş ve Madaslı´nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde adli tıp kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına hakim olamadı. İşlemlerin ardından Ali Güneş´in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı´na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı´ın cenazesi ise Bucak´ta toprağa verildi.

BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

Ali Güneş´in babası Mesut Ali Güneş´in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü´ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.