Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otomobil, duvara çarptı: 2 ölü

        ANTALYA´da,iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, duvara çarptı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA´da,iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi´nde meydana geldi. Ali Güneş´in kontrolünü yitirdiği 07 VAH 43 plakalı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş ve Madaslı´nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

        Sabah saatlerinde adli tıp kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına hakim olamadı. İşlemlerin ardından Ali Güneş´in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı´na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı´ın cenazesi ise Bucak´ta toprağa verildi.

        BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

        Ali Güneş´in babası Mesut Ali Güneş´in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü´ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Otomobil, duvara çarptı: 2 ölü (2)- Yeniden
        Otomobil, duvara çarptı: 2 ölü (2)- Yeniden
        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını y...
        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını y...
        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar
        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'