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        Amatör balıkçı, olta ile 41 kiloluk akya yakaladı

        ANTALYA'daamatörbalıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya (kuzu) balığı yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:10
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        Amatör balıkçı, olta ile 41 kiloluk akya yakaladı
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        ANTALYA'daamatörbalıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya (kuzu) balığı yakaladı.

        Alanya Kalesi açıklarında tekneyle denize açılan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı, balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Kesmen, makarayı sarmaya başladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belitildi. Kesmen'in balığı karaya çıkartıp, sırtında taşıdığı anları ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkadaşının o anlarda, "Rüştü zor mu taşıyorsun? Kaleye karşı poz ver" dediği duyuldu. 'POŞETE SIĞMADI' Rüştü Mert Kesmen, "Oltayla yakaladım. İlk önce küçük canlı balık yakaladık. O küçük balığı yem yaptık. Yaklaşık 10 dakikada yukarı çektik. Hedefimizde, kuzu balığı vardı. Hedefimizi tutturduk. Şimdiki hedefim, 150 kiloluk orkinos yakalamak. Balığı sırtlayarak götürdüm çünkü poşete sığmadı. O kadar büyük poşet bulamadık."

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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