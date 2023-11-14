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        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı

        ANTALYA'daplastikkasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında yüzlerce kasa yandı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında, itfaiye erleri de zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:20
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        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı
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        ANTALYA'daplastikkasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında yüzlerce kasa yandı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında, itfaiye erleri de zor anlar yaşadı.

        Serik ilçesi Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı'nda plastik kasa üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrika bahçesinde istiflenen plastik kasaların olduğu alana sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, Serik Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile müdahale edildi. Müdahale sırasında itfaiye erleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Park halindeki araçlar çevredekilerin yardımı ile götürülürken, yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, AFAD ekipleri de fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını tespit edebilmek için çalışma yaptı. Yüzlerce kasanın yandığı fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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