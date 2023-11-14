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        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:28
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        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı (2)
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        30BİNPLASTİK KASA YANDI

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan plastik kasa fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı, 30 bin plastik kasanın yandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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