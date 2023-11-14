Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı (2)

30BİNPLASTİK KASA YANDI

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan plastik kasa fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı, 30 bin plastik kasanın yandığı belirtildi.

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