Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kiracılar, çözüm için Ankara'ya yürüyor

        ANTALYA'daartan konut kira fiyatları nedeniyle mağdur olan yüzlerce kişi tarafından kurulan 'Kiracılar Dayanışması Platformu'nun 16 üyesi, hazırladıkları 36 maddelik dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi partilere sunmak için Ankara'ya yürüyüşe başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kiracılar, çözüm için Ankara'ya yürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daartan konut kira fiyatları nedeniyle mağdur olan yüzlerce kişi tarafından kurulan 'Kiracılar Dayanışması Platformu'nun 16 üyesi, hazırladıkları 36 maddelik dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi partilere sunmak için Ankara'ya yürüyüşe başladı.

        Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan göç, Antalya'da konut kiralarını etkiledi. Konuta talebin artması ile kira ücretleri fahiş noktalara ulaştı. Bu duruma önlem olarak kentteki bazı mahalleler, yabancıların ikametine kapatıldı. Fakat yine de yüksek kira nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar, karşı karşıya geldi. Kira artışı yapmak isteyen ancak belirlenen yüzde 25 oranının üzerine çıkamayan bazı ev sahipleri, kiracıları çıkarmak için farklı yollara başvurmaya başladı.

        SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

        Ev tutulurken imzalatılan tahliye taahhütnameleri, ev satışları, tahliye davaları süreci ile yüzlerce kiracı mağdur olup, taşınmak zorunda kaldı. Mağdur kiracılar, sosyal medyada bir araya gelerek 'Kiracılar Dayanışma Platformu'nu oluşturdu. 4 kişi ile başlayan platform girişiminin üye sayısı, 6 bine kadar ulaştı. Düzenli olarak Muratpaşa ilçesindeki Attalos Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve seslerini duyurmak için eylem yapıyor.

        Uzun zamandır yaptıkları basın açıklamalarından dönüş alamayan platform üyeleri, seslerini duyurmak için Antalya'dan TBMM'ye yürüme kararı aldı. Bugün Kepez ilçesinde buluşan ve üzerlerinde 'Barınma anayasal haktır, hakkımız elimizden alınamaz' yazılı tişört giyen 16 platform üyesi, aldıkları izin doğrultusunda bazı il ve ilçe merkezlerinde yürüyüş gerçekleştirerek Ankara'ya ulaşacak ve çözüm önerileri olarak hazırladıkları 36 maddelik dosyayı TBMM'deki siyasi partilere sunacak.

        'NE MUHALEFETTEN NE İKTİDARDAN DÖNÜŞ ALABİLDİK'

        Konuyla ilgili somut bir adım atılmadığını söyleyen Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, "Yaptığımız basın açıklamalarına rağmen ne muhalefetten ne iktidardan dönüş alabildik. Avusturya'da bu konuyla ilgili çalışan bir araştırmacı, süreci araştırmak için buraya geldi. Bilgi alışverişi yaptık. Somut bir adım atılmadığı için; bu konuyla ilgili cinayetler işlendiğini, sokağa atılanlar olduğunu anlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. İl ve ilçeleri gezerek Ankara'ya gideceğiz" dedi.

        Yaşadıkları sorunları da anlatacaklarını söyleyen Kul, "Türkiye'deki bütün kiracıların seslerini duyurmak için gideceğiz. 36 maddeden oluşan önerimiz var. Bunlar arasında 4 bin lira ve altındaki kiralardan ev sahiplerinden vergi alınmaması, vergilerin kademeli artması, tahliye taahhütnamelerinin noter huzurunda alınması veya hiç alınmaması maddeleri var. Bunlar, kiracıları fazlasıyla mağdur ediyor. Bunların önlenmesi için sesimizi duyuracağız" diye konuştu.

        'SIKINTILARI ANLATACAĞIZ'

        Yürüyüşe katılanlardan Seda Kul ise "Halkın seçtiği milletvekillerine, halkın yanında olması çağrısında bulunacağız. Emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin barınamadığını ve barınma sorunu yüzünden dar gelirli vatandaşın yaşadığı sıkıntıları tek tek anlatacağız. Barınmanın anayasal bir hak olduğunu, bunu da devletimizin bizlere sağlaması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı sporcular tanıtıldı
        Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı sporcular tanıtıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
        Antalya'da şantaj operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Antalya'da şantaj operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı (2)
        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an kursu ve lojman inşaatı temel atma tör...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an kursu ve lojman inşaatı temel atma tör...
        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı
        Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı