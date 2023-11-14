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        Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazılmış

        ANTALYA'da,arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:10
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        Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazılmış
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        ANTALYA'da,arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

        Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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