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        Sınav dönüşü kaza; sürücü sıkıştı; 1'i bebek 5 çocuk yaralı

        ANTALYA'darefüje çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobil ile arkadan gelen otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Burcu Acar (39), 2 yaşındaki bebek ile sınavdan dönen 4 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:30
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        Sınav dönüşü kaza; sürücü sıkıştı; 1'i bebek 5 çocuk yaralı
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        ANTALYA'darefüje çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobil ile arkadan gelen otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Burcu Acar (39), 2 yaşındaki bebek ile sınavdan dönen 4 çocuk yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Burcu Acar idaresindeki 07 FBZ 17 plakalı otomobil, alt geçide gireceği sırada kontrolden çıkarak refüje, ardından yön tabelasına çarptı. Savrulan otomobil, arkadan gelen M.A.'nın kullandığı 06 AJ 3948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Acar otomobilde sıkışırken, yanındaki bebeği Yusuf Selim (2) ile Emir Turan Aksoy (12), Yağmur Su Uyanık (12) ve adları öğrenilemeyen 12 yaşlarında 2 çocuk yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

        AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazayı duyup, gelen çocukların aileleri gözyaşı dökerken, araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayı görüp, yardımda bulunan Ferhat Yumuşak, "Abla, yolu kaçırdı. Tekrar yola girmeye çalıştı. Buradan da refüje daldı ve kırmızı otomobil gelip, çarptı. Kırmızı otomobilin suçu yok. Kaza sonrasında otomobilde bulunan 5 çocuk ile sürücü yaralandı. Sürücü kazada sıkıştı. Sonrasında sağlık ve itfaiye ekipleri, gelerek yaralıları ambulansa aldı" dedi.

        Burcu Acar´ın çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 çocuğun, eğitim merkezindeki sınavdan döndükleri öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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