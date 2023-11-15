Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanyaspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilli takım, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. 

        Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
        Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Alanya'da konuştu:
        Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Alanya'da konuştu:
        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da çamaşırhanede çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da çamaşırhanede çıkan yangın hasara neden oldu