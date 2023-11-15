Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Alanyaspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilli takım, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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