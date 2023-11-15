Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilli takım, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.