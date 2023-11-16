'Nerede o eski tatlar'dan yola çıkıp, hıyarda aranan aromayı 7 yılda buldu ANTALYA'daüretilip,yurt dışında denemeleri yapılıp, tescillenen hıyar çeşidi 'Gözen', dayanaklı yapısı ve farklı aroması ile dikkati çekiyor. 7 yıl çalışma yürütüp, bu türü elde eden Dr. Volkan Gözen, "Eskiden büyüklerimizin sürekli bahsettiği hıyar kokusu ve tadını aldığımız bir ürün oldu" dedi.

ANTALYA'daüretilip,yurt dışında denemeleri yapılıp, tescillenen hıyar çeşidi 'Gözen', dayanaklı yapısı ve farklı aroması ile dikkati çekiyor. 7 yıl çalışma yürütüp, bu türü elde eden Dr. Volkan Gözen, "Eskiden büyüklerimizin sürekli bahsettiği hıyar kokusu ve tadını aldığımız bir ürün oldu" dedi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), kentte meyve ve sebzelerle ilgili AR-GE çalışmaları yapıyor. Üretimin artması, ürünlerin hastalıklara daha dayanıklı olması gibi çalışmaların sürdüğü merkezde, yeni ürünler de ortaya çıkıyor. Merkezde, 'Gözen' ismi verilen yeni bir hıyar türü geliştirilerek tescili alındı. Tüketici ve üreticinin eski tat ve kokuyu bulamaması yönündeki şikayetlerden yola çıkan BATEM Hıyar Tür Sorumlusu Dr. Volkan Gözen, 2019'dan bu yana hıyar ıslah çalışması yapıyor.

'HER BİR HIYAR, 130-140 GRAM AĞIRLIĞINDA'

Uzun yıllar süren çalışma sonunda Gözen türünün ortaya çıkarıldığını belirten ve ürüne de kendi soyadını veren Dr. Gözen, "Gözen çeşidi hıyarı ıslah etmek için 7 yıllık çalışma yürüttük. Bahar ve sonbahar dönemlerinde yetiştirilmeye uygun" dedi. Gözen'in çok sayıda hastalığa da dayanıklı olduğunu belirten Dr. Gözen, hıyarın testlerden de başarıyla geçtiğini söyledi. Dr. Gözen, "Özellikle zucchini hastalığına dayanıklı. Her bir hıyar yaklaşık 130-140 gram ağırlığında. 1 dönümde, 13-15 ton arasında verim sağlıyor. Hastalıklara dayanıklı olması nedeniyle daha az ilaç kullanılıyor ve daha verimli oldu. Çiftçi daha çok bu türden hastalıklara dayanıklı ürünleri, tohumları tercih ediyor" diye konuştu.

'TADI VE AROMASI GAYET İYİ'

Ürünün geliştirilmesi aşamasında aromasını bizzat kendisinin test ederek çalışmaları ilerlettiğini kaydeden Dr. Gözen, "Üreticinin de tüketicinin de hıyarlarla ilgili en çok şikayet ettiği konu aromaydı. Bu ürünümüzün tadı ve aroması gayet iyi. Eskiden büyüklerimizin sürekli bahsettiği hıyar kokusu ve tadını aldığımız bir ürün oldu. Azerbaycan ve Meksika'da denendi; verimli şekilde üretilebildi" dedi. Öte yandan Gözen türü hıyarın tohumlarının çiftçilere ulaştırılarak yaygınlaştırılması ve piyasa sunulması hedefleniyor.