Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Osmanlı arşivinden çıkan 118 yıllık fotoğraf, tarihi binaya orijinal çehresini kazandıracak

        ANTALYA'nınMuratpaşailçesi Kaleiçi semtinde kilise, Rum kız mektebi, hastane ve ortaokul olarak hizmet veren 223 yıllık bina, Osmanlı döneminde çekilen 1905 tarihli fotoğrafın ortaya çıkması sonucu restore edilecek. Binanın orijinal haline dönmesinin amaçlandığı restorasyon çalışmaları, 2024 yılında başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı arşivinden çıkan 118 yıllık fotoğraf, tarihi binaya orijinal çehresini kazandıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınMuratpaşailçesi Kaleiçi semtinde kilise, Rum kız mektebi, hastane ve ortaokul olarak hizmet veren 223 yıllık bina, Osmanlı döneminde çekilen 1905 tarihli fotoğrafın ortaya çıkması sonucu restore edilecek. Binanın orijinal haline dönmesinin amaçlandığı restorasyon çalışmaları, 2024 yılında başlayacak.

        Turizm kenti Antalya'nın tarihi Kaleiçi semti, yerli ve yabancıların büyük ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. 1895 yılında 500'e yakın binanın yanarak zarar görmesine yol açan yangına rağmen büyük oranda bozulmadan bugüne gelen Kaleiçi semti, tarihi güzelliklerinin yanı sıra içinde barındırdığı eserlerle de dikkati çekiyor. Restorasyon çalışmaları ile gündeme gelen tarihi semtte, son olarak 500 öğrencinin eğitim gördüğü Dumlupınar Ortaokulu için adım atıldı. 1800'lü yıllarda Aziz Neophytos Kilisesi olarak hizmet veren bina, 1895 yılındaki yangında tamamen yanarak küle döndü. Rum cemaatlerinin desteği ile 1905 yılında kilisenin bulunduğu alan Rum kız mektebi olarak yeniden inşa edildi; Birinci Dünya Savaşı sırasında da hastane olarak kullanıldı. Bugünlerde Dumlupınar Ortaokulu olan binanın ilk halinin fotoğrafı, Osmanlı dönemine ait evrak arasında bulundu.

        FOTOĞRAF BULUNDU, PROJE İLERLEDİ

        Antalya Valiliği, süreç içeresinde çeşitli değişikliklerin yapıldığı binanın orijinal haline dönmesi için restorasyon projesi hazırladı. Proje, 2024 yılında başlayacak. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, eserin ilk günkü orijinal haline dönüştürülmesi için ödeneklerin hazırlandığını söyledi. Projenin 2022 yılında başladığını ancak ilerleyemediğini belirten Karabayram, "Elimizde fotoğraf yoktu, o nedenle nasıl bir restorasyon çalışması yapacağımızı bilemediğimiz için proje hiç ilerlemedi. Ancak şimdi elimizde Osmanlı döneminde çekilen ve 1905 yılına ait fotoğraf var. Yapının ön cephesindeki asli unsurlar ele alındı. Çok mutluyuz" dedi.

        KAREKOD İLE BİNA TARİHİNE YOLCULUK

        Çalışmalar sırasında okulun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Karabayram, "Okul 1905 yılında Rum mektebiydi, Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılıyor. Hastane olarak kullanılan bölümler hala net olarak görülebiliyor" diye konuştu. Restorasyonun ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirten Karabayram, Antalya'nın tarihine yeni bir eser kazandırılması ve turizme yapılacak katkıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Muratpaşa Belediyesi ise binanın girişine yerleştirdiği karekod ile yapı hakkında görseller ve seslendirmelerin yer aldığı bilgilendirici video hazırladı. Karekodun telefon ile taratılması sonucu binanın geçmişine ilişkin tüm bilgilere ulaşılabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        'Nerede o eski tatlar'dan yola çıkıp, hıyarda aranan aromayı 7 yılda buldu
        'Nerede o eski tatlar'dan yola çıkıp, hıyarda aranan aromayı 7 yılda buldu
        LÖSEV kuruluşunun 25'inci yılını Antalya'da özel etkinlikle kutladı
        LÖSEV kuruluşunun 25'inci yılını Antalya'da özel etkinlikle kutladı
        Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
        Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi