Osmanlı arşivinden çıkan 118 yıllık fotoğraf, tarihi binaya orijinal çehresini kazandıracak

ANTALYA'nınMuratpaşailçesi Kaleiçi semtinde kilise, Rum kız mektebi, hastane ve ortaokul olarak hizmet veren 223 yıllık bina, Osmanlı döneminde çekilen 1905 tarihli fotoğrafın ortaya çıkması sonucu restore edilecek. Binanın orijinal haline dönmesinin amaçlandığı restorasyon çalışmaları, 2024 yılında başlayacak.

Turizm kenti Antalya'nın tarihi Kaleiçi semti, yerli ve yabancıların büyük ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. 1895 yılında 500'e yakın binanın yanarak zarar görmesine yol açan yangına rağmen büyük oranda bozulmadan bugüne gelen Kaleiçi semti, tarihi güzelliklerinin yanı sıra içinde barındırdığı eserlerle de dikkati çekiyor. Restorasyon çalışmaları ile gündeme gelen tarihi semtte, son olarak 500 öğrencinin eğitim gördüğü Dumlupınar Ortaokulu için adım atıldı. 1800'lü yıllarda Aziz Neophytos Kilisesi olarak hizmet veren bina, 1895 yılındaki yangında tamamen yanarak küle döndü. Rum cemaatlerinin desteği ile 1905 yılında kilisenin bulunduğu alan Rum kız mektebi olarak yeniden inşa edildi; Birinci Dünya Savaşı sırasında da hastane olarak kullanıldı. Bugünlerde Dumlupınar Ortaokulu olan binanın ilk halinin fotoğrafı, Osmanlı dönemine ait evrak arasında bulundu.

FOTOĞRAF BULUNDU, PROJE İLERLEDİ

Antalya Valiliği, süreç içeresinde çeşitli değişikliklerin yapıldığı binanın orijinal haline dönmesi için restorasyon projesi hazırladı. Proje, 2024 yılında başlayacak. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, eserin ilk günkü orijinal haline dönüştürülmesi için ödeneklerin hazırlandığını söyledi. Projenin 2022 yılında başladığını ancak ilerleyemediğini belirten Karabayram, "Elimizde fotoğraf yoktu, o nedenle nasıl bir restorasyon çalışması yapacağımızı bilemediğimiz için proje hiç ilerlemedi. Ancak şimdi elimizde Osmanlı döneminde çekilen ve 1905 yılına ait fotoğraf var. Yapının ön cephesindeki asli unsurlar ele alındı. Çok mutluyuz" dedi.

KAREKOD İLE BİNA TARİHİNE YOLCULUK

Çalışmalar sırasında okulun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Karabayram, "Okul 1905 yılında Rum mektebiydi, Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılıyor. Hastane olarak kullanılan bölümler hala net olarak görülebiliyor" diye konuştu. Restorasyonun ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirten Karabayram, Antalya'nın tarihine yeni bir eser kazandırılması ve turizme yapılacak katkıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Muratpaşa Belediyesi ise binanın girişine yerleştirdiği karekod ile yapı hakkında görseller ve seslendirmelerin yer aldığı bilgilendirici video hazırladı. Karekodun telefon ile taratılması sonucu binanın geçmişine ilişkin tüm bilgilere ulaşılabiliyor.