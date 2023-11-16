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        Bakan Işıkhan: Gençlerimiz daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında geliyor

         ÇALIŞMAveSosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, gençlerin iş bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çekerek, "Gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:50
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        Bakan Işıkhan: Gençlerimiz daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında geliyor
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         ÇALIŞMAveSosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, gençlerin iş bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çekerek, "Gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır" dedi.

        Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği´nin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı, Antalya kent merkezindeki bir otelde İŞKUR, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde başladı. `NEET'lere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri, Küresel ve Yerel Eğilimler´ başlıklı konferansa, 43 ülkeden kamu istihdam kurumlarının temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da konferansta konuştu.

        Bakan Işıkhan, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarını kınadı. "Masum bir sivilin ya da bir bebeğin canının korunamadığı bir dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir" diyen Bakan Işıkhan, Türkiye´nin sürecin en başından beri İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarını tüm dünyaya anlatmaya çalıştığını söyledi. İş ve ekonomi alanında da değerlendirmede bulunan Bakan Vedat Işıkhan, Covid-19 sonrası yaygınlaşan esnek çalışma saatlerinin iş gücü piyasasını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

        Dünyadaki işsizlik sorunuyla ilgili ise Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

        "Ülkeler makroekonomik temelde işsizlik ve beceri uyum problemi ile mücadele ederken, gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. Son yıllarda sık sık karşılaştığımız beceri uyum problemi, deneyim eksikliği, eğitimden istihdama geçişteki sorunlar ve mesleki eğitimdeki eksiklikler başta olmak üzere işsizlik riskini artıran pek çok neden bulunmaktadır. Bugün dünya genç nüfusu 2 milyara yaklaşmış durumda. Dolayısıyla, dünya nüfusunun neredeyse 4´te birine tekabül eden bu oran, genç istihdamı üzerinde daha büyük bir hassasiyetle çalışmamızı gerekli kılıyor. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır."

        Genç işsizliğinin toplumsal sonuçları açısından çok boyutlu bir sorun olduğunu da kaydeden Bakan Işıkhan, gençlerin umudunun kırılması nedeniyle bu gruba ulaşma zorluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti. NEET Projesi ile gençlerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklara daha geniş ve sistematik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla bakanlık olarak; gençler ve kadınlar gibi kırılgan gruplar başta olmak üzere Türkiye nüfusunun tamamına yönelik nitelikli işgücü yetiştirme, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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