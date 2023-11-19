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        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü ekim ayına ilişkin sıcaklık, yağış ve kuraklık analiz raporları yayımlandı. Son yılların en sıcak ve en az yağışlı senelerinden biri olan 2023'ün önceki aylarında olduğu gibi ekim ayında da, normaline göre sıcaklıklar artarken, yağışlar azaldı. Rapora göre Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle 'şiddetli kurak' bir ekim ayı yaşandı. 2023 yılı ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:50
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        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü ekim ayına ilişkin sıcaklık, yağış ve kuraklık analiz raporları yayımlandı. Son yılların en sıcak ve en az yağışlı senelerinden biri olan 2023'ün önceki aylarında olduğu gibi ekim ayında da, normaline göre sıcaklıklar artarken, yağışlar azaldı. Rapora göre Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle 'şiddetli kurak' bir ekim ayı yaşandı. 2023 yılı ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2023 yılı ekim ayı sıcaklık ve yağış raporları ile meteorolojik kuraklık analizine ilişkin haritası yayınlandı. Raporlarda meteorolojik kuraklık açısından Türkiye'nin batı kesimlerinin tamamıyla 'şiddetli kurak' gösterildiği harita dikkat çekerken, yağışların son 5 yıldır ekim aylarında normallerinin altında yaşandığına vurgu yapıldı. 2023 yılı Ekim ayı, meteorolojik kayıtların düzenli tutulmaya başlandığı 1970 yılından bu yana son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

        NORMALİN 1,5 DERECE ÜSTÜNDE

        1991-2020 normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece iken, 2023 yılı ekim ayı sıcaklığı ise 17,1 derece ile normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. Sakarya, Akhisar, Manisa, İzmir, Gediz, Emirdağ, Beyşehir, Kahramanmaraş, Dalaman, Adana Bölge, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Erdemli, İslahiye, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Orta ve Karadeniz'in geneli, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geneli hariç diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. 

        ÜÇ YER 34 DERECEYİ AŞTI

        Ekim ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük eksi 3,7 dereceyle Erzurum'da, en yüksek 34,1 dereceyle Lüleburgaz, Milas ve Kozan'da tespit edildi. 2023 yılı Ekim ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991- 2020 minimum sıcaklık normallerinin 3,4 derece üzerinde, ortalama maksimum sıcaklıkları ise 1991- 2020 maksimum sıcaklık normallerinin 0,9 derece altında yaşandı. 

        TÜM BÖLGELERDE SICAKLIK ARTTI

        Bu yılın ekim ayında tüm bölgelerde sıcaklıklar normalinin üzerine çıktı. Uzun yıllar ortalama sıcaklık Marmara'da 15,9 derece iken 18,5 dereceye, Ege'de 17,3 derece iken 19,1 dereceye, Akdeniz'de 19,4 derece iken 21,0 dereceye, İç Anadolu'da 12,7 derece iken 14,3 dereceye yükseldi. Karadeniz'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14.5 derece iken 15.9 dereceye, Doğu Anadolu'da 12,0 derece iken 12,6 dereceye ve Güneydoğu Anadolu'da 19,5 derece iken 20,3 dereceye çıktı.

        YAĞIŞLAR YÜZDE 26 AZALDI

        Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre ise Türkiye geneli ekim ayı yağışları normalinin altında, geçen yıl ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Ekim ayı yağışı metrekareye 36,6 kilogram düştü. 1991- 2020 Ekim ayı normali 49,4 kg, 2022 yılı ekim ayı yağışı 30,8 kg olarak açıklandı. Yağışlar normaline göre yüzde 26 azalma, geçen yıl ekim ayı yağışlarına göre yüzde 19 arttı. 

        SON 5 YILDIR NORMALİN ALTINDA

        Türkiye geneli ekim ayı yağışlarının son 5 yıldır normallerinin altında seyrettiğine dikkat çekilen raporda, kıyı Ege, Marmara Bölgesi'nin batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azalma kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normaline göre azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 75 ile Ege Bölgesi'nde izlendi. Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40- 60 artma kaydedildi. 

        YAĞIŞLAR İZMİR'DE YÜZDE 90 AZALDI

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 248,8 kg ile Rize, en az yağış alan il ise 5 kg ile İzmir oldu. Normaline göre en fazla azalma gösteren ilimiz yüzde 90 ile İzmir oldu. Türkiye genelinde 7,9 gün olan 1991-2020 normali yağış gün sayısı bu yılın ekim ayında ortalama 6,4 gün yaşandı. Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlı gün sayısı 3 günün altına düştü. Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Kahramanmaraş, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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