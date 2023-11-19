Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İnşaatta işçilerin kullandığı baraka yandı

        ANTALYA'dainşaat işçilerinin ofis olarak kullandığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaatta işçilerin kullandığı baraka yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dainşaat işçilerinin ofis olarak kullandığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6853 Sokak'taki inşaatın elektrik tesisatı ile uğraşan işçilerin ofis olarak kullandığı barakada meydana geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekipler 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın yerinde bulunan bir köpek de çevredekilerce uzaklaştırıldı. Baraka tamamen küle dönerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya Valiliğini ziyaret etti
        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı (2)
        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı (2)
        Antalya'da süs havuzuna düşen aracın sürücüsü kurtarıldı
        Antalya'da süs havuzuna düşen aracın sürücüsü kurtarıldı
        Antalya'da 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi düzenlendi
        Antalya'da 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi düzenlendi
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi
        Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü kurtuldu
        Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü kurtuldu