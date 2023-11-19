İnşaatta işçilerin kullandığı baraka yandı

ANTALYA'dainşaat işçilerinin ofis olarak kullandığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6853 Sokak'taki inşaatın elektrik tesisatı ile uğraşan işçilerin ofis olarak kullandığı barakada meydana geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekipler 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın yerinde bulunan bir köpek de çevredekilerce uzaklaştırıldı. Baraka tamamen küle dönerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.