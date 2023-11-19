Gençler Trio'da Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik ve Sıla Atçı'dan bronz madalya

AerobikCimnastik Avrupa Şampiyonası'ndaki final serileri bir yandan devam ederken, bir yandan da ödüller sahiplerine veriliyor. Gençler Trio'da Romanya 1'inci olarak altın, İspanya 2'nci olarak gümüş, Türkiye ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, Gençler Grup'ta ise Romanya 1'inci, Finlandiya 2'nci, Fransa ise 3'üncü oldu. Gençler Aero Dans'ta da Romanya 1'inci, Macaristan 2'nci, İtalya da 3'üncü oldu.

Şampiyonada Türkiye adına ilk madalyayı kazanan Gençler Trio'da Türkiye'yi temsil eden Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı büyük mutluluk yaşadı. Kürsüde madalyalarını aldıktan sonra poz veren sporcular, törenin ardından açıklamada bulundu.

Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyen Sıla Atçı, "Çok çalıştık, herkes gibi çok emek verdik. Şu anda 3'üncü olduk, çok gururlu ve mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Herkesi çok seviyorum" dedi.

Bugüne kadar çok emek verdiğini belirten Ekin Su Çevik ise, "Burada olmayı çok küçük yaştan beri hayal ediyorduk. Şu anda çok mutluyum. Arkadaşlarım ve kendimle gurur duyuyorum. Bizi destekleyen herkese, antrenörümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılarına devam etmek istediklerini söyleyen Busenaz Atmaca da, "14 yıldır bu sporu yapıyorum. 3'üncü olduk, çok mutlu ve gururluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Madalya kazanan sporcuların antrenörü Hayri Eryürek ise, bugünü uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, "Kızlarımızı 4 yaşındayken aldık ve bugüne kadar verdikleri bir emek var ortada. Bize bu imkanları sağlayan federasyon başkanımıza ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Evlatlarımızın ve ailelerinin verdikleri emekler yadsınamaz durumda. Biz bunun için çok çabaladık. Evlatlarımız ailelerinden çok bizleri gördü. 1'inci olmak için çıktık ama nasip böyleymiş dedik. Önümüzdeki yarışmalarda çok daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan büyükler tek kadın kategorisi final serisinde Türkiye'yi temsil eden Ayşe Begüm Onbaşı, seyircilerin büyük desteğiyle performansını sergiledi. Onbaşı, puanlamasını beklerken ise duygusal anlar yaşadı. Antrenörüne sarılarak bekleyen Onbaşı, 19.450 puan aldı. Kategoride Fransa'yı temsil eden Maelys Lenclos 1'inci, Ukrayna'yı temsil eden Anastasiia Kurashvili 2'nci, Bulgaristan'ı temsil eden Borlslava Ivanova da 3'üncü oldu.