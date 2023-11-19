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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:40
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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı
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        Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, final yarışmaları ile tamamlandı.

        Tek erkeklerde İtalya´dan Davide Nacci 1´inci, yine İtalya´dan Francesco Sebastio 2´nci, İspanya´dan Miquel Mane 3´üncü olurken, çiftler kategorisinde Bulgaristan´dan Borislava İvanova ve Hristo Manolov altın, İtalya´dan Matteo Falerave Lucrezia Rexhepi gümüş, Romanya´dan Darius Branda ve Daria Mihaiu bronz madalyanın sahibi oldu.

        Büyükler Trio kategorisinde Fransa 1´inci, Romanya 2´nci, İtalya 3´üncülüğü kazanırken, Büyükler Grup kategorisinde İtalya birinciliği elde ederek Avrupa Şampiyonu olurken, Finlandiya 2'nci, Macaristan ise 3´üncü sırayı aldı. Aerobik dans kategorisinde ise Macaristan 1´inci, Romanya 2´nci, İtalya ise 3´üncü oldu. Şampiyonada derece elde eden ülkeler madalyalarını düzenlenen törenle alırken, bazı sporcular sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Cimnastik şampiyonasından detaylar

        - Sporcular detay

        - Performanslardan detaylar

        - Ödül töreninden detay

        - Detaylar

        HABER:Semih ERSÖZLER -KAMERA:Burak YALMAN/ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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