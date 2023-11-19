Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, final yarışmaları ile tamamlandı.

Tek erkeklerde İtalya´dan Davide Nacci 1´inci, yine İtalya´dan Francesco Sebastio 2´nci, İspanya´dan Miquel Mane 3´üncü olurken, çiftler kategorisinde Bulgaristan´dan Borislava İvanova ve Hristo Manolov altın, İtalya´dan Matteo Falerave Lucrezia Rexhepi gümüş, Romanya´dan Darius Branda ve Daria Mihaiu bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Trio kategorisinde Fransa 1´inci, Romanya 2´nci, İtalya 3´üncülüğü kazanırken, Büyükler Grup kategorisinde İtalya birinciliği elde ederek Avrupa Şampiyonu olurken, Finlandiya 2'nci, Macaristan ise 3´üncü sırayı aldı. Aerobik dans kategorisinde ise Macaristan 1´inci, Romanya 2´nci, İtalya ise 3´üncü oldu. Şampiyonada derece elde eden ülkeler madalyalarını düzenlenen törenle alırken, bazı sporcular sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cimnastik şampiyonasından detaylar

- Sporcular detay

- Performanslardan detaylar

- Ödül töreninden detay

- Detaylar

HABER:Semih ERSÖZLER -KAMERA:Burak YALMAN/ANTALYA