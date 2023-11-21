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        'Turizmde İsrail pazarı durakladı, Ukrayna pazarındaki açığı Polonya kapattı'

        AKDENİZTuristik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın turizme etkilerini değerlendirdi. Kavaloğlu, İsrail pazarında duraklama olduğunu belirtirken, savaş nedeniyle yüzde 80 düşüş yaşanan Ukrayna pazarındaki açığın ise Polonya'daki artışla kapatıldığını söyledi. Kavaloğlu, Antalya'da bu yıl turist sayısında 16 milyona ulaşılamayacağını ancak gelecek yıl bu rakamın geçileceğini de anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:40
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        'Turizmde İsrail pazarı durakladı, Ukrayna pazarındaki açığı Polonya kapattı'
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        AKDENİZTuristik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın turizme etkilerini değerlendirdi. Kavaloğlu, İsrail pazarında duraklama olduğunu belirtirken, savaş nedeniyle yüzde 80 düşüş yaşanan Ukrayna pazarındaki açığın ise Polonya'daki artışla kapatıldığını söyledi. Kavaloğlu, Antalya'da bu yıl turist sayısında 16 milyona ulaşılamayacağını ancak gelecek yıl bu rakamın geçileceğini de anlattı.

        AKTOB tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi tanıtım toplantısı, Akra Otel'de AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Ana temanın 'sürdürülebilirlik' olduğunu anlatan Kavaloğlu, tüm otellerde sürdürülebilirliğin ilk etabının tamamlandığını söyledi. İlk kongreden itibaren turizmin geleceği ve geleceğin turizmini konuştuklarını da belirten Kavaloğlu, turizm paydaşlarıyla kongrede geniş ölçekli görüşmeler ve paneller gerçekleştireceklerini ifade ederek, "En zor dönemlerde bile bu kongreyi yaptık. Dünyada ilk hibrit kongreyi de bizler gerçekleştirmiştik pandemi döneminde. Dünya ölçeğinde çok sayıda önemli yabancı katılımcı katılacak" dedi.

        Karbon ayak izinin sıfır olacağı şekilde bir kongre planladıklarını ancak yetiştiremediklerini de kaydeden Kavaloğlu, 14'üncü Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin karbon ayak izinin ise sıfır olacağını söyledi.

        'İSRAİL PAZARINDAKİ REZERVASYONLAR BİR MİKTAR DURAKLADI'

        Turizmcinin her dönem güçlü ve zayıf olduğu yönlerini analiz ederek ilerlediğini belirten Kavaloğlu, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, İsrail ve Filistin arasındaki gerilim bizi mutlaka etkiliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Çok zor şartlarda icra edilen bir sektörüz. Çok meşakkatli bir sektörüz. Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerdeki şartlara bakınca bizim yaşadıklarımız çok zor şeyler değil. İsrail pazarındaki rezervasyonlar bir miktar duraklamaya girdi" dedi.

        Başkan Kavaloğlu, Antalya'nın çok özel bir destinasyon olduğunu ve rakiplerinden hizmet anlamında eksiğinin olmadığını kaydetti. Kavaloğlu, Fransa ve İspanya'nın Antalya'ya rakip olduğunu ancak Türkiye'nin tek dezavantajının coğrafyadan kaynaklı olduğunu söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kayıt dışı ve fahiş fiyatlarla konutların kiraya verilmesi olayına ilişkin de özellikle mücadele ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

        "Evlerin yabancıya kiraya verilmesinin önüne geçmenin ana sebeplerinden biri de istihdamımızdı. Otel çalışanları, insanlar geçinebilmek için enflasyonun çok üzerinde kira artışlarıyla yüz yüze kaldı. İstihdam gücümüzün rakiplerimiz de farkında. Sıçrama yapmaya çalışan bazı Kuzey Afrika ülkeleri ve Mısır'da Türk çalışanları görürsünüz. Mutfak ve yiyecek içecek ekipleri. Biz Türkler her yerde olmalıyız. Sektör olarak biraz yoruluruz belki çok sayıda adam yetiştirmemiz gerekebilir ama olsun."

        'UKRAYNA'DAKİ KAYBI POLONYA DOLDURDU'

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2023 ve 2024 yılı için de turizm sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılı için 16 milyon turist hedefinin bu yıl gerçekleşemeyeceğini kaydeden Kavaloğlu, "Bu ay itibarıyla 15 milyon turisti geçtik. Yüzde 16'lık bir artış bu. Rekor yılımız olan 2019 yılının da üzerinde seyreden bir yıl oldu bu yıl. Bu yılı tamamen rekorla kapatıyoruz. Bu yıl İngiltere'den 1,5 milyon turist geliyor. Polonya uzun aradan sonra 4'üncü ülke olarak 1 milyon seviyesini geçti. Ukrayna ve Rusya arasındaki devam eden savaş ana kaynaklarımızdan biri olan Ukrayna ile ilgili turizm potansiyelimizin yüzde 80 düşmesine sebep olmuştu. Polonya'daki artış Ukrayna'nın açığını kapattı. Bu yıl 16 milyonu göremeyeceğiz ama önümüzdeki yıl 16 milyonu geçeriz" dedi.

        Türkiye ve Antalya olmadan dünyada turizmin düşünülemeyeceğini de kaydeden Kavaloğlu, Türkiye'den 3-4 saat uçuş mesafesinde 800 milyonluk bir pazar olduğunu anlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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