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        Alanya'da 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yurt eğitmeni tutuklandı

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U. (20), 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:58
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        Alanya'da 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yurt eğitmeni tutuklandı
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U. (20), 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmenin, 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi. Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., dün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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