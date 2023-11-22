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        Küfürleşme tartışmasında tabancayla vuruldu

        ANTALYA'daEmrah Ş., küfürleşme yüzünden tartıştığı Doğan D.'yi tabancayla kalçasından vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, kaçan Emrah Ş. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:50
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        Küfürleşme tartışmasında tabancayla vuruldu
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        ANTALYA'daEmrah Ş., küfürleşme yüzünden tartıştığı Doğan D.'yi tabancayla kalçasından vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, kaçan Emrah Ş. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan D. ile Emrah Ş., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili bir süre sonra bir apartmanın önünde tekrar karşılaştı. Burada yaşanan tartışmada Emrah Ş., yanındaki tabancayı çıkarıp Doğan D.'ye iki el ateş etti. Mermiler Doğan D.'nin kalçasına isabet ederken, Emrah Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan D.'yi tedavisi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Doğan D.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emrah Ş.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emrah Ş. polis merkezine götürülürken, olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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