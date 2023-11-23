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        Koruma altındaki 'insan yüzlü' balık, denize geri bırakıldı

        DÜNYADoğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı, av baskısı nedeniyle nesli azalan türü, boyunu ve kilosunu ölçtükten sonra denize bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:00
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        Koruma altındaki 'insan yüzlü' balık, denize geri bırakıldı
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        DÜNYADoğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı, av baskısı nedeniyle nesli azalan türü, boyunu ve kilosunu ölçtükten sonra denize bıraktı.

        Halk arasında görüntüsü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının (Alopias Vulpinus) aşırı av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle popülasyonu azaldı. Özellikle Doğu Akdeniz'de gözüken bu tür, azalan popülasyonu nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi.

        Avlanması yasak olan balık türü, geçen günlerde Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takıldı. Tekneye çıkarılan 170 santim boyundaki balığın kilosu da ölçülüp balıkçı tarafından tekrar denize bırakıldı.

        Balığın avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balıkçılarımızın tuttuğu balık kırmızı listede kritik seviyede olan bir tür. Balık, balıkçının ağına takılıyor, kendisi de boyunu ve ağırlığını ölçüp denize hemen geri bırakıyor. Bu balığı yakalayıp satanlar da oluyor. Balıkçılarımız bu konularda her geçen gün bilinçleniyor. Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen bir tür. Sadece Doğu Akdeniz'de çıkmaya başladı. Çünkü Akdeniz'in diğer alanlarında yok oldu" dedi.

        Türe çok rastlanmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Nesli azalan türler arasında olduğu için avlanması yasak. Bizim kıyılarımızda çok miktarda oluyordu bu tür. Özellikle yavruları dalgaya kadar çıkardı. Aşırı av baskısı ve az yavru verme nedeniyle tükenme aşamasına geldi. Avlanması tamamen yasak türler arasında yer alıyor. Çok ender olarak Türkiye sahillerinde gözüküyor sadece" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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