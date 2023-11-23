Doğu Akdeniz'deki tatbikatta 'ZAHA' ilk defa kullanıldı TÜRKDeniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.

TÜRKDeniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, 8 ülkeden askeri personel, gemi ve gözlemcilerin katıldığı 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' Antalya Körfezi'nde devam ediyor. 17 Kasım'da başlayan tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen deprem sonrası yaşanan kaos ortamından sivilleri kurtarma operasyonu bugün Antalya Körfezi'nde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bizzat yönettiği tatbikata TCG Anadolu uçak gemisi, deniz piyade unsurları, helikopterler, SAS ve SAT timleri katıldı.

Tatbikat gereği aynı zamanda hastane görevi gören TCG Anadolu'ya Chinook helikopter ile tıbbı cihaz sevkiyatı, helikopter ve denizaltı ile de yaralı sevkiyatı yapıldı. Sivilleri kurtarmak için Sarısu Plajı yakınına helikopterle öncü birlik olarak askerler geldi. Halatlar ile helikopterden inen askerlerin ardından botlarla SAT ve SAT timleri karaya çıktı.

SİVİLLER VE PERSONEL KURTARILDI

Senaryo gereği çatışma yaşanırken bu sırada hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim ZAHA da ilk defa kullanıldı. TCG Anadolu'dan ayrılan 3 ZAHA denizden gelerek karaya çıktı. Ardından da LCM gemileri ile askeri personel ve ZPT'ler getirildi. Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatta deprem sonrası yaşanan kaos ortamında kalan siviller ve personel kurtarıldı. Kurtarılanlar, gerekli kontroller yapıldıktan sonra LCM gemileriyle güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan, TCG Anadolu'da Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğuna vurgu yapmak için geminin güvertesine 3 Azerbaycan ve 3 Türk askeri halatlarla indirildi. Askerler güvertede Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak dostluk mesajı verdi.

EN RİSKLİ ASKERİ HAREKAT TÜRÜ

Tatbikat öncesinde gazetecilere brifing veren Amfibi Tugay Harekat Grup Komutanı Albay Bülent Özarslan, "Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı, tatbikata katılan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları sivil, kamu, kurum, kuruluşları ve organizasyonları ile NATO daimi gücü unsurları ve tatbikata katılan diğer ülke unsurları arasında görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek maksadıyla icra edilen davet tatbikatıdır. Amfibi harekat, en fazla koordinasyon gerektiren en riskli askeri harekat türüdür. Halihazırda Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı senaryosu kapsamında amfi ve harekat çeşitlerinden birisi olan 'Muharip olmayanların tahliyesi harekatı' Sarısu Antalya Plajı'na istinaden icra edilecektir. Senaryo gereği şiddetli bir deprem meydana gelen kahverengi ülkede bulunan mavi ülke vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştirilecektir. Terör örgütü tehdidi altında icra edilecek bahse konu harekat içerdiği güvenlik riski nedeniyle özel önem arz etmekte ve nitelikli kuvvet teşkilini gerektirmektedir" dedi.

Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı, 25 Kasım Cumartesi günü Aksaz'da brifing ile sona erecek.