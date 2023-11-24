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        Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri

        ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri görüldü. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşanan ölümlerin kıyılarda oluşan gölcüklerde yaşayan balıklara denizden gelen dalgaların vurması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:35
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        Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri
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        ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri görüldü. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşanan ölümlerin kıyılarda oluşan gölcüklerde yaşayan balıklara denizden gelen dalgaların vurması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

        Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya yüzlerce ölü balık vurdu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde yüzlerce küçük balığın kıyıda telef olduğu görüldü. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bunlar küçük balıklar. Muhtemelen kıyılarda oluşan gölcüklerde mahsur kalmış balıklar. Dalganın vurmasıyla da deniz suyuna maruz kalınca ölmüşler. Hepsi aynı tür balıklar. Büyük bir zehirlenme değil. Tatlı suyun olduğu yere tuzlu su geldiğinden dolayı balıklar ölmüştür. Dalgaların sonucunda meydana gelmiş durum olabilir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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