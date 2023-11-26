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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:20
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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (2)
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        KEPEZ'E173KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya'da, etkili olan yağış ve fırtına birçok olumsuzluğa neden oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Antalya'da son 24 saatte en çok yağmur, metrekareye 173 kilogram ile Kepez'e düştü. Son 24 saatte Kumluca 130 kilogram, İbradı 118 kilogram, Kemer 106 kilogram, Muratpaşa 103,6 kilogram, Kaş 101,7 kilogram, Konyaaltı 94,6 kilogram yağış aldı. Isparta'da ise son 24 saatte Yenişarbademli'ye 130, Sütçüler'e 114 kilogram yağış düşerken Burdur'un Gölhisar bölgesine metrekareye 89,9 kilogram yağış düştü. 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bölgede yağışın bugün de kısa süreli olarak devam etmesi bekleniyor.

        TUR TEKNESİNİN BATMA ANI KAMERADA

        Antalya'da saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle Yat Limanı'ndaki 28 metrelik tekne ile küçük balıkçı teknesi battı. Yat Limanı'nda bağlantı noktasından kurtulan tur teknesi, dalgalar ile denize doğru sürüklendi. Liman ağzında tutulmaya çalışılan tekne, liman görevlileri ve balıkçıların tüm çabasına rağmen hasar aldığı için battı. Teknenin batma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "Ne yaptıysa kurtaramadılar, çok uğraştılar. Her şeyi yaptılar ama olmadı. Ne yaptılarsa olmadı. Bu rezilliğe göz yumanlar, utansın. Gerçekten burada işkence çekiyoruz, teknenin son hali" sözleri duyuldu.

        '2 TEKNEMİZ ZARAR GÖRDÜ'

        Tekne sahiplerinden Ersin Güneşer, "Gece saatlerinde fırtına şiddetini artırdı. Dalgalar da yüksek gelmeye başladı. İki teknemiz battı. Allah'tan gelen bir afet, yapılacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bir arkadaşımız teknesini kurtarmak isterken denize düştü, onu da balıkçı arkadaşlarımız kurtardı. 2 teknemiz zarar gördü. Dalgalar da 15 metre yükselerek falezlere çarpıyor ve bunun sonucunda 30 metre yüksekliğe ulaşıyor" dedi.

        'CAN KAYBI YOK AMA MAL KAYBI ÇOK'

        Bir başka tekne sahibi Mehmet Demirkıran da "Limanımızın mendireğinin olmaması ve bakım yapılmamasından dolayı bu durum yaşandı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bulunan mendireğimiz kaldırmıyor. Dalgalar da çok yüksek. Dün saat 18.00'den beri savaşıyoruz. Can kaybı yok ama mal kaybı çok. Büyük bir 25 metrelik teknemiz battı. Denize gücümüz yetmez. Mendirek yapılsa bunları yaşamayız" diye konuştu.

        DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ

        Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle falezler ve Konyaaltı Plajı'nda büyük dalgalar oluştu. Yat Limanı ve Konyaaltı sahilindeki falezlere çarpan dalgalar, 30 metre yükseldi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise yağmur sularının karışması sonucu deniz, kahverengiye büründü. Diğer yandan Antalya'da tatillerini tamamlayan yüzlerce turist, iptal olan uçak seferleri nedeniyle mağdur oldu. Hava yolu şirketleri, uçuşları iptal olan turistleri otellere yerleştirdi.

        MANAVGAT'TA 3 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

        Manavgat ilçesi Side balıkçı barınağında fırtına nedeniyle Haki Demiray, Şafak Şirvan ve Taner Esem'e ait 3 tekne battı. Barınaktaki 2 balıkçı teknesinin de batma tehlikesi geçirdiği belirtildi. Balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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