Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (3)

DERETAŞTI,İŞ YERLERİ VE TARLALARI SU BASTI

Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur ve fırtına, Gebiz Mahallesi'nde Çığırtkan Çayı Deresi'ni taşırdı. Taşan su, köprünün bir bölümünde zarara neden oldu. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, araçların geçişine izin vermedi. Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'nın debisi de yükseldi. Taşan su, ırmak kenarındaki restoranlara ve tarım arazilerine doldu.

66 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İlçedeki 66 mahallede fırtına ve yağmur nedeniyle yer yer elektrik kesintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde ya elektrik telleri koptu ya da direkler yıkıldı. Kökez Mahallesi Üründü yolundaki ana dağıtım merkezi trafosunda da dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Trafonun tekrar devreye alınması için ekipler çalışma başlattı. BUZDOLABINI TEKNE YAPTILAR

Serik Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar eski bir buzdolabını tekneye dönüştürerek, kürek çekerek suda ilerlemeye çalıştı. Cep telefonu ile bu anları görüntüleyen kişilerin "Burada kaldık, AKUT'u arayın, yardım edin" dediği duyuldu. PLAKALAR AĞACA ASILDI

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde de ahşap elektrik direği devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sokak trafiğe kapatılırken, araçlar geri döndürüldü. Bölgede elektrikler, tedbir amaçlı kesildi. Antalya kent merkezinde kuvvetli rüzgar ve yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bazı otomobillerin plakaları düştü. Bulunan plakaların ise yol kenarındaki ağaca asıldığı görüldü.