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        Tescilli güzeller Antalya'da podyuma çıkacak

        Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:48
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        Tescilli güzeller Antalya'da podyuma çıkacak
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        Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak.

        Nest Convention Center'da 2 bin davetlinin izleyeceği defile, 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek. Defilenin baş mankeni Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak. 2023 Brezilya güzeli Maria Brechane ve son Türkiye güzeli Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede 4 kıyafet giyecek.

        25 yaşındaki Nursena Say, şubat ayında Hindistan'da düzenlenecek Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Defile öncesi gelenek haline gelen 'Merhaba Türkiye' paylaşımını Brezilyalı model Maria Brechane de yaptı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı 'Merhaba Türkiye' yazarak Türkçe başlayan Brechane, İngilizce devam ederek "Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da olacağım. Aralıkta hepinizi göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" dedi.

         

        DHA-Magazin - Türkiye-Antalya - DHA

        2023-11-28 11:47:02

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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